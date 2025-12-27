10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي

هل تساءلت يومًا لماذا نعتمد بشكل كلي على مراكز الخدمة للقيام بمهام يمكننا إنجازها في دقائق؟ يشير خبراء السيارات في موقع "Jalopnik" إلى أن السائقين المعاصرين استسلموا تمامًا لأنظمة الكمبيوتر في سياراتهم، لدرجة أن البعض قد يطلب المساعدة لمجرد تغيير إطار مثقوب.

الحقيقة هي أن امتلاك القليل من المعرفة الميكانيكية لا يحميك فقط من استغلال الورش، بل يجعلك "السيد الفعلي" لمركبتك. إليك أهم 10 خطوات لصيانة سيارتك وتجنب زيارات الميكانيكي غير الضرورية.

فهم لغة سوائل السيارة

المحرك يحتاج إلى الزيت، والمبرد، وسوائل الفرامل ليعمل بسلام.

تعلم كيفية فتح غطاء المحرك وفحص مستوى هذه السوائل دوريًا هو القاعدة الأولى؛ فإذا وجدت سائل التبريد منخفضًا، يمكنك تزويده بنفسك قبل أن ترتفع حرارة المحرك وتضطر لدفع مبالغ طائلة لإصلاحه.

كشف أسرار فلاتر الهواء

يعتبر فلتر الهواء بمثابة "الرئة" لسيارتك. عندما ينسد الفلتر بالأتربة، يختنق المحرك ويزداد استهلاك الوقود.

في معظم السيارات، يمكنك فك صندوق الفلتر بيدك أو باستخدام مفك بسيط، واستبدال الفلتر القديم بآخر جديد في أقل من دقيقتين.

التعامل مع شفرات المساحات المتآكلة

لا تنتظر حتى تهطل الأمطار لتكتشف أن مساحات الزجاج لا تعمل بكفاءة. استبدال شفرات المساحات هو أحد أسهل المهام التي يمكنك القيام بها؛ فمعظمها يعتمد على "مشبك" بسيط.

شراؤها من المتجر وتركيبها بنفسك سيوفر عليك "مصنعية" التركيب في مراكز الصيانة.

فحص ضغط الإطارات يدويًا

بالرغم من وجود أنظمة مراقبة ضغط الإطارات في السيارات الحديثة، إلا أنها قد تخطئ أحيانًا.

امتلاك جهاز قياس ضغط يدوي صغير وفحص الإطارات مرة كل شهر يضمن لك عمرًا أطول للإطارات واستهلاكًا أقل للبنزين، ويمنع الانفجارات المفاجئة على الطرق السريعة.

تنظيف أقطاب البطارية من الأملاح

تتراكم كربونات الرصاص والأملاح حول أطراف البطارية، مما يعيق مرور التيار الكهربائي ويجعل السياره ترفض العمل.

بدلاً من استدعاء ميكانيكي، يمكنك تنظيف هذه الأطراف باستخدام فرشاة سلكية أو حتى محلول بسيط من الماء والخل لإعادة البطارية للعمل بكفاءة.

تعلم كيفية تغيير الإطار المثقوب

قد يبدو هذا بديهيًا، لكن الكثيرين لا يعرفون أماكن "نقاط الرفع" الصحيحة في سياراتهم.

تدرب على استخدام الرافعة وفك صواميل العجلات في وقت فراغك، لكي لا تجد نفسك عالقًا في طريق مقطوع بانتظار مساعدة قد تتأخر لساعات.

استبدال المصابيح المحترقة

تغيير لمبة المصباح الأمامي أو الخلفي لا يتطلب مهارات هندسية.

في أغلب الطرازات، يمكنك الوصول لمقبس المصباح من خلف الهيكل وفكه بلفة بسيطة. القيام بذلك بنفسك يحميك من الغرامات المرورية ويوفر عليك رسوم الصيانة الباهظة.

قراءة دليل المالك (كتيب السيارة)

هذا الكتيب ليس للزينة في درج السياره؛ فهو يحتوي على "خريطة الكنز" الخاصة بمركبتك.

سيخبرك بمواعيد الصيانات الدورية الدقيقة، ونوع الزيت المناسب، وأماكن الصمامات الكهربائية، مما يجعلك خبيرًا في سيارتك دون الحاجة لسؤال أحد.

مراقبة السيور والخراطيم

ألقِ نظرة تحت غطاء المحرك والسياره باردة؛ ابحث عن أي خراطيم متشققة أو سيور مطاطية تظهر عليها علامات التآكل.

اكتشاف شق صغير في خرطوم المياه وتغييره مبكرًا قد ينقذ محركك من الاحتراق الكامل نتيجة نقص مفاجئ في سائل التبريد.

فحص شمعات الاحتراق (البوجيهات)

إذا شعرت بارتجاف في المحرك أو ضعف في التسارع، فقد تكون شمعات الاحتراق هي السبب. في المحركات البسيطة، يمكنك فكها وفحصها؛ فإذا كانت مغطاة بالكربون، فإن استبدالها سيجعل سيارتك تستعيد قوتها فورًا وتعمل بسلاسة أكبر.