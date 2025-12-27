هتلاقيها في ثوان.. كيفية العثور على Air Pods المفقودة؟

فقدان سماعات AirPods أمر شائع، فهي صغيرة الحجم وسهلة الانزلاق بين وسائد الأريكة أو الاختفاء داخل الحقائب والجيوب دون أن تشعر، لكن آبل توفر حلا فعالا عبر نظام Find My، الذي يسهل تتبع السماعات المفقودة، سواء ضاع صندوق الشحن بالكامل أو اختفت إحدى السماعتين فقط.

كيفية استخدام Find My للعثور على AirPods؟

عند تفعيل الإعدادات المناسبة، يمكن لهاتف آيفون عرض آخر موقع تم فيه الاتصال بالسماعات، أو تشغيل صوت للمساعدة في العثور عليها، أو حتى توجيه المستخدم بخطوات مرئية للوصول إليها بدقة.

إذا كانت سماعات AirPods مقترنة بجهاز آبل مرتبط بحساب Apple ID الخاص بك، فستظهر تلقائيا في تطبيق Find My دون الحاجة إلى تفعيل يدوي، مع ضرورة تشغيل البلوتوث أثناء الاستخدام المعتاد لتحديث موقعها.

كيفية العثور على AirPods المفقودة؟



1.افتح تطبيق Find My واختر الأجهزة، ثم حدد AirPods من القائمة أو الخريطة.

2. اضغط على الاتجاهات لعرض موقع سماعات AirPods خاصتك.

3. يمكنك أيضا اختيار عرض الخريطة أو القمر الصناعي للموقع.

4. حدد بحث عندما تكون AirPods الخاصة بك ضمن نطاق Bluetooth لتشغيل رادار المسافة القريبة وتحديد موقعها.

5. إذا كنت بالقرب من AirPods ولكنك لا تزال غير قادر على العثور عليها، فحدد تشغيل الصوت لتحديد موقع السماعة بدقة.

تشغيل صوت AirPods لتحديد الموقع

إذا أشار التطبيق إلى أن السماعات قريبة لكن لا يمكن رؤيتها، يمكن استخدام خيار Play Sound، حيث تصدر السماعات صوتا متزايدا تدريجيا، ما يساعد في العثور عليها داخل الحقائب أو تحت الأثاث.



ويشترط أن تكون السماعات مشحونة بدرجة كافية، علما بأن صندوق الشحن لا يدعم تشغيل الصوت إلا في بعض الطرازات الحديثة مثل AirPods Pro 2 وAirPods Pro 3.