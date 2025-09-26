قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
عزة عاطف

رغم الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، يكشف قسم الأبحاث في تويوتا عن أن كثيرًا من المالكين ما زالوا يتجاهلون عملية الشحن، ويتعاملون مع سياراتهم الهجينة بطريقة تقليدية كما لو كانت تعمل بالبنزين. الأمر الذي يفقد السيارات الهجينة جانبًا كبيرًا من جدواها البيئية.

تطبيق Charge Minder لتنبيه سائقي السيارات الهجينة

طور معهد تويوتا للأبحاث (TRI) تطبيقًا تجريبيًا باسم ChargeMinder، يعتمد على الذكاء الاصطناعي المركز على الإنسان. 

يشبه التطبيق تطبيقات اللياقة البدنية من حيث آلية التفاعل، ويعتمد على:

  • إشعارات فورية للتذكير بوقت الشحن
  • تتبع أنشطة الشحن وتقديم رسائل تحفيزية
  • اختبارات قصيرة للحفاظ على تفاعل المستخدمين
  • ربط بيانات السيارة ومواقع محطات الشحن لاقتراح حلول مخصصة

ووفقًا للدكتورة لورا ليبي من معهد TRI، فإن "التدخلات الصغيرة المستهدفة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قرارات الناس وأفعالهم"، مؤكدة أن هذه التدخلات غير مكلفة وسريعة التطبيق.

أجرت تويوتا تجارب عشوائية محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان شملت سائقي السيارات الهجينة من 12 علامة تجارية مختلفة. النتائج جاءت لافتة:

  • زيادة نسبة شحن السيارات الهجينة القابلة للشحن في الولايات المتحدة بمعدل 10%
  • ارتفاع مستوى رضا السائقين بنسبة 16% ليصل إلى 100 نقطة
  • في اليابان، غيّر السائقون مواعيد الشحن لتتزامن مع ساعات ذروة الطاقة المتجددة بنسبة 59%
  • إضافة 30 دقيقة يوميًا من الشحن خلال ساعات النهار.

لم يساهم التطبيق فقط في تحسين عادات الشحن بل أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية، ما يعني مكاسب مزدوجة:

  • توفير في تكاليف الوقود والكهرباء للسائقين
  • أثر إيجابي مباشر على البيئة.

تؤكد تويوتا أن المرحلة المقبلة هي توسيع نطاق ChargeMinder ليشمل تدخلات أكثر تخصيصًا قائمة على البيانات. 

ورغم عدم تحديد موعد لإطلاقه رسميًا، إلا أن المؤشرات القوية ترجح أن التطبيق سيطرح عالميًا في وقت لاحق.

السيارات الهجينة سيارات قابلة للشحن تطبيق السيارات الهجينة شحن السيارات سيارات بنزين

