البرهان: لا هدنة في السودان ما دامت قوات الدعم السريع موجودة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة السودانية لن تقبل بأي هدنة أو وقف لإطلاق النار طالما استمرت قوات الدعم السريع في التواجد داخل الأراضي السودانية، ولو في “شبر واحد”.

وقال البرهان، في تصريحات اليوم السبت، إن أي مسار لوقف القتال يجب أن يسبقه خروج كامل لقوات الدعم السريع من البلاد، مشدداً على أن الدولة لن تدخل في ترتيبات تهدئة جزئية أو مؤقتة.

وفي السياق ذاته، أوضح البرهان أن خارطة الطريق التي قدمها رئيس الوزراء كامل إدريس مؤخراً إلى الأمم المتحدة تمثل مبادرة رسمية للدولة السودانية، وقد جرى التوافق عليها داخلياً، مؤكداً التزام الحكومة بها كأساس للحل السياسي.

وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد عرض، يوم الاثنين الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي خطة تسوية شاملة تهدف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع، تتضمن نزع سلاح قوات الدعم السريع ومعالجة الأوضاع الأمنية.

وتنص المبادرة على وقف شامل لإطلاق النار برعاية إقليمية ودولية، وانسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها، وتجميع مقاتليها، إضافة إلى إطلاق حوار سوداني شامل يقوم على المصالحة الوطنية وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع.