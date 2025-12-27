مستشار ترامب يدعو طرفي التزاع في السودان لهدنة إنسانية شاملة



أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس أنه من الرائع رؤية بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة تصل أخيرا إلى الفاشر غرب السودان.



كما أعرب مسعد بولس في تصريحات له عن تطلعه إلى وصول قوافل المساعدات بانتظام إلى الفاشر بعد الحصار المروع.

ودعا مستشار ترامب للشؤون الأفريقية إلى ضرورة إيصال المساعدات دون عوائق إلى جميع مناطق السودان.

وذكر مسعد بولس قائلا : نبني على هذا التقدم لتأمين هدنة إنسانية شاملة في جميع أنحاء السودان.



وختم مستشار ترامب " بولس " بالقول : نواصل الدعوة إلى أن يقبل طرفا النزاع في السودان هذه الهدنة وينفذاها فورا ودون شروط مسبقة.

