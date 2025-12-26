رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة

قال رئيس وزراء السودان كامل إدريس، إنّ الأمم المتحدة أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن وزراء السودان، حدوث اعتراف أممي مباشر ومطلق بحكومة السودان المدنية، مواصلا: "نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب".

وتابع: "اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة، ومبادرتنا قائمة على تحقيق السلام العادل والشامل".

وأردف: "نأمل العودة إلى المجتمع الدولي لطرح المبادرات، ويجب وضع خطة عمل يتوافق عليها السودانيون لتنفيذ مبادرة إنهاء الحرب".

وأكمل: "لا أحد يستطيع أن يفرض علينا القرارات ونحن أصحاب المبادرة، وأصبحنا لاعبا أساسيا في المجتمع الدولي".