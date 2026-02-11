قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ندى بسيوني تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني الضحايا.. خاص

ندى بسيوني
ندى بسيوني
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة ندى بسيوني، عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد الذى حمل اسم “الضحايا” ومن المقرر عرضه على قناة النهار. 

وقالت ندى بسيوني، فى تصريح خاص لصدى البلد : صورنا عدد من المشاهد فى المسلسل ومن المقرر أن نستمر فى تصوير العمل خلال شهر رمضان وهو من الأعمال المهمة التى تحمل رسالة للجمهور. 

وأوضحت ندى بسيوني: أقدم فى العمل شخصية رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية شهيرة وتحارب من خلالها الفساد داخل هذه المؤسسة الإعلامية. 

المسلسل بطولة صلاح عبدالله وندي بسيوني وميرنا وليد ووفاء سالم وعايده رياض ومجموعه من الوجوه الجديدة وتأليف وإخراج حاتم صلاح الدين. 

ندى بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها 

وكشفت الفنانة ندى بسيوني، تفاصيل الجزء الثاني من برنامجها الجديد “رحلة ندى” الذى يعرض حاليا على قناة النهار، حيث تلقي فيه الضوء على سحر المكان والإثار المصرية الموجودة فى أنحاء العالم فضلا عن تقديم بعض النماذج المصرية الواعدة الطموحة التى تحاول ان تشق طريقها قاصدة إعلاء راية بلدها فى الخارج. 

وقالت ندى بسيوني : عندما بدأت فى تقديم برنامج “رحلة ندى” كان هدفي تقديم برنامج مختلف عن البرامج السائدة وان يلقي الضوء على المعالم السياحية فى بلدنا وهو ما تحقق بالفعل فى الجزء السابق حيث تجولت فى محافظات مصر وركزنا على الجانب الأثري والسياحة الداخلية. 

وأضافت ندى بسيوني: عندما قررنا تقديم جزء ثان من البرنامج قررت ان أقدم فكرة جديدة وهى تخطي الحدود من خلال التجول فى بعض الدول الأوروبية التى تحتوي على أثار مصرية وهو ما تحقق فى عدد من الدول وعرضنا بالفعل عدد من الحلقات وبدات بفرنسا. 

واوضحت ندى بسيوني: البرنامج يكشف سحر المكان وكنوز الإنسان، حيث قابلت كثير من النماذج المصرية المشرفة التى تبحث عن تحقيق ذاتها. 

أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني

الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

هاتف Redmi K90 Ultra

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقه

الذكاء الأصطناعي

خبراء ينصحون بإبعاد الأطفال عن الدمى الناطقة بالذكاء الاصطناعي

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد