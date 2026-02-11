ندى بسيوني تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني الضحايا.. خاص

كشفت الفنانة ندى بسيوني، عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد الذى حمل اسم “الضحايا” ومن المقرر عرضه على قناة النهار.

وقالت ندى بسيوني، فى تصريح خاص لصدى البلد : صورنا عدد من المشاهد فى المسلسل ومن المقرر أن نستمر فى تصوير العمل خلال شهر رمضان وهو من الأعمال المهمة التى تحمل رسالة للجمهور.

وأوضحت ندى بسيوني: أقدم فى العمل شخصية رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية شهيرة وتحارب من خلالها الفساد داخل هذه المؤسسة الإعلامية.

المسلسل بطولة صلاح عبدالله وندي بسيوني وميرنا وليد ووفاء سالم وعايده رياض ومجموعه من الوجوه الجديدة وتأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

ندى بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها

وكشفت الفنانة ندى بسيوني، تفاصيل الجزء الثاني من برنامجها الجديد “رحلة ندى” الذى يعرض حاليا على قناة النهار، حيث تلقي فيه الضوء على سحر المكان والإثار المصرية الموجودة فى أنحاء العالم فضلا عن تقديم بعض النماذج المصرية الواعدة الطموحة التى تحاول ان تشق طريقها قاصدة إعلاء راية بلدها فى الخارج.

وقالت ندى بسيوني : عندما بدأت فى تقديم برنامج “رحلة ندى” كان هدفي تقديم برنامج مختلف عن البرامج السائدة وان يلقي الضوء على المعالم السياحية فى بلدنا وهو ما تحقق بالفعل فى الجزء السابق حيث تجولت فى محافظات مصر وركزنا على الجانب الأثري والسياحة الداخلية.

وأضافت ندى بسيوني: عندما قررنا تقديم جزء ثان من البرنامج قررت ان أقدم فكرة جديدة وهى تخطي الحدود من خلال التجول فى بعض الدول الأوروبية التى تحتوي على أثار مصرية وهو ما تحقق فى عدد من الدول وعرضنا بالفعل عدد من الحلقات وبدات بفرنسا.

واوضحت ندى بسيوني: البرنامج يكشف سحر المكان وكنوز الإنسان، حيث قابلت كثير من النماذج المصرية المشرفة التى تبحث عن تحقيق ذاتها.

أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني

الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.