الشاب شكله محترم.. حسن شاكوش يثير الجدل عن فتاة التحرش بالأتوبيس

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.

وقال شاكوش في لايف عبر حسابه بموقع تيك توك: اللي حطالي 20 حاجة في بوقها وتقولك الشاب اتحرش بيا، هي باينة هي عايزة إيه، ولو هي بنت محترمة مش هتحط الحاجات اللي عند بقها دي، لكن الشاب شكله محترم جدًا.

قررت نيابة المقطم بمحكمة زينهم، إخلاء سبيل المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكفالة الف جنيه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بمحافظة السويس) أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم تحرش الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو لفظيًا بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، أو سابقة تقابله مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.