فنانة استعراضية.. وائل جسار يكشف عن رايه فى موهبة هيفاء وهبي

تحدث الفنان وائل جسار عن موهبة الفنانة هيفاء وهبي، وأوضح أنها تتمتع بوعي كامل بقدرات صوتها الفنية وتختار أعمال تتناسب معها.

وقال وائل جسار في تصريحات تليفزيونية: هيفاء وهبي بتغني أغاني على قد صوتها وبقولها برافو لأنها عارفة مدى صوتها وبتشتغل عليه، وهي بتقول أنا فنانة استعراضية، مش أنا مطربة أو أنا أم كلثوم أو وردة.

حفل وائل جسار

من ناحية أخرى يحيي المطرب وائل جسار حفلا غنائيا يوم 12 فبراير الحالي بدار الأوبرا بمتاسبة عيد الحب وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

ويقدم وائل جسار، خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (غريبة الناس، كل وعد، ظروف معنداني، بتوحشيني، مشيت خلاص).

أحدث أغاني وائل جسار

وطرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أغاني وائل جسار

وفي شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.