إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
فنانة استعراضية.. وائل جسار يكشف عن رايه فى موهبة هيفاء وهبي

أحمد إبراهيم

تحدث الفنان وائل جسار عن موهبة الفنانة هيفاء وهبي، وأوضح أنها تتمتع بوعي كامل بقدرات صوتها الفنية وتختار أعمال تتناسب معها.

وقال وائل جسار في تصريحات تليفزيونية: هيفاء وهبي بتغني أغاني على قد صوتها وبقولها برافو لأنها عارفة مدى صوتها وبتشتغل عليه، وهي بتقول أنا فنانة استعراضية، مش أنا مطربة أو أنا أم كلثوم أو وردة.

من ناحية أخرى يحيي المطرب وائل جسار حفلا غنائيا يوم 12 فبراير الحالي بدار الأوبرا بمتاسبة عيد الحب وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويقدم وائل جسار، خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (غريبة الناس، كل وعد، ظروف معنداني، بتوحشيني، مشيت خلاص). 

وطرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس.

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

وفي شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

خبير: التعديل الوزاري الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط تحديات غير مسبوقة تواجه مصر

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة

نادين جاد

نادين جاد تكشف إتيكيت اختيار هدايا عيد الحب

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

