أحمد مالك يرفض حصره في الأدوار الشعبية

شدد الفنان أحمد مالك، على رفضه لفكرة حصره في نوع معين من الأدوار، مؤكدًا أن التمثيل بالنسبة له يعني الانفتاح على التنوع وتجربة التحديات المختلفة، وليس الوقوع في قالب واحد.

وقال مالك خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي، إن الممثل الحقيقي قادر على تجسيد أي شخصية تُعرض عليه، مضيفاً: «أنا ممثل، والممثل يقدر يقدم أي شخصية، ومش عايز أحصر نفسي في حتة معينة».

كما تطرق إلى الأدوار الشعبية، موضحًا أن النظرة الشائعة لها تقلل من قيمتها، إذ يُنظر إليها أحيانًا وكأنها نسخة واحدة متكررة، بينما الواقع أكثر ثراءً وتعقيدًا، مضيفًا: «التحدي الكبير بالنسبة لي إننا بنحس إن الشعبي كله شخصية واحدة، لكن في الحقيقة فيه شخصيات كتير ومختلفة، ومش معنى إني قدمت دور شعبي إن كل الأدوار الشعبية بتتكلم عن نفس الحاجة».

أحمد مالك مسلسل سوا سوا

وطرحت قناة mbc البرومو الدعائي لمسلسل "سوا سوا" بطولة الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، والذي من المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2026.

ونشرت قناة mbc البرومو عبر "انستجرام" معلقة :" البرومو الدعائي الأول لمسلسل سوا سوا على شاشة MBC مصر، رمضان يجمعنا"

وكانت قناة MBC مصر ، طرحت، امس القلاثاء، البوستر الرسمى لمسلسل «سوا سوا»، بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتى، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

وظهر على البوستر أجواء رومانسية تجمع بين أحمد مالك وهدى المفتى، حيث عكس ملامح قصة حب تربط بين بطلى العمل، فى إطار درامى يحمل أبعادًا إنسانية وعاطفية ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وشريف الدسوقى. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج صادق الصباح، ويتكوّن من 15 حلقة، من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026 عبر شاشة MBC مصر