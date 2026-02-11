الشامي يوجه رسالة غامضة: نجاحي لا يؤذي أحدا.. بلاش تؤذوني

أثار الفنان السوري الشامي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الشامي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: صراع الأجيال سنة الحياة، كلنا هنمشي وهييجي جيل بعدنا زي ما إحنا جينا بعد غيرنا.. نجاحي مش بيأذي حد، فبلاش تؤذوني.

وأضاف: موهبتي في الكلمة واللحن، وأغانيَّ وصلت لمليارات ولسه هتفضل توصل، أنا بقدم فن وبعبر عن مشاعري، عن لجوئي وحزني وفرحي، ومش في دماغي آخد رزق حد ولا أضر حد.

يذكر أن أغنية الشامي بعنوان "خدني" باللهجة المصرية تجاوزت حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ إصدارها في مايو 2024.



الأغنية نالت إعجاب المصريّين واحتلّت قوائم "الترند" على "يوتيوب" لأكثر من 87 أسبوعًا، محقّقةً نحو 3 ملايين مشاهدة خلال أول 24 ساعة، لتثبت مرة أخرى مكانة الشامي كأحد أبرز الأصوات على الساحة الغنائيّة العربيّة.