الشامي يرد على الجدل المثار بشأن طريقة مصافحته لـ نانسى عجرم

علق المطرب السورى الشامي ، على الجدل الذى أثير على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن طريقة مصافحته للفنانة اللبنانية نانسى عجرم، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز جوي اوردز.

رد الشامي

ورد الشامي ، على المقطع المتداول عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، معلقاً: "الموقف عبارة عن احترام رمزى بفعل رمزي وكرمال ما أتعدى على المساحة الشخصية للفنانة، بسبب لقاءنا الرسمى بمكان رسمى لأول مرة.. وبروتوكوليا الموقف أكثر من طبيعى من الطرفين ولا داعى للتضخيم".

وكشف الفنان السوري الشامي عن دخوله في تعاون جديد مع لعبة PUBG Mobile العالمية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، حيث من المقرر طرح شخصية مستوحاة منه داخل اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وشارك الشامي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بعدد من الصور من كواليس جلسة تصوير خاصة بالتعاون، وكتب تعليقًا ألمح فيه إلى تحقيق وعد سابق، معلنًا بشكل غير مباشر عن الشراكة المرتقبة مع اللعبة الشهيرة.