قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مهرجان أفلام السعودية» يربط الأفلام بمنصات عالمية

مهرجان أفلام السعودية
مهرجان أفلام السعودية
محمد نبيل

ضمن خطواته الرامية إلى مد جسور التواصل الثقافي العالمي، يُفعّل مهرجان أفلام السعودية برمجة سينمائية مشتركة تمتد لثلاث ليالٍ موزعة بين يناير وفبراير2026، تأتي ضمن تظاهرة 
«لا فابريك» المقامة في الرياض، وذلك بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي.

تجسد هذه المبادرة مختبراً بصرياً يزاوج بين حيوية السينما السعودية والخبرة الدولية، حيث يترجم المهرجان هذا التوجه عبر شراكات برمجية مع مؤسسات عالمية رائدة؛ مثل مهرجان أنسي الدولي لأفلام التحريك، ومهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة، ووكالة الفيلم القصير الفرنسية.

تتوزع البرمجة على ثلاثة محاور رئيسية صُممت لتمنح الجمهور والمحترفين تجربة سينمائية متكاملة؛ حيث شهدت انطلاقة الفعاليات مساء أمس الأول (24 يناير) تخصيص عروض للعائلة والطفل ضمن برنامج «التحريك للجميع» بالتعاون مع مهرجان أنسي، وعُرِض خلالها الفيلم السعودي «ناموسة» للأختين رنيم ودانة المهندس، بجوار مختارات عالمية من «أنسي»، في مزيج أبرز تقاطع الخيال المحلي مع المعايير الدولية.


وتتواصل هذه التظاهرة في ليلتها الثانية يوم السبت المقبل (31 يناير) تحت عنوان "التكثيف السردي" بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران، في ليلة مخصصة للسينما القصيرة عبر عرض فيلمي «أنا وعيدروس» لسارة بالغنيم، و«انصراف» لجواهر العامري، في حوار بصري يكشف عن تنوع الأساليب التعبيرية.

فيما تُختتم السلسلة يوم الثلاثاء (3 فبراير) ببرنامج يركز على «الرؤى النسائية» في سينما التحريك بالتعاون مع وكالة الفيلم القصير الفرنسية، ويستعرض أفلاما لمخرجات سعوديات هي: «وحش من السماء» لمريم خياط، و«سليق» لأفنان باويان، و«ساحرة النخيل» لهلا الحيد.

تؤكد هذه المشاركة على استراتيجية مهرجان أفلام السعودية في خلق استمرارية ثقافية تمتد خارج أيامه السنوية. وفي هذا الصدد، أوضحت المستشارة الثقافية للمهرجان، نورس الرويسي، أن هذه البرمجة المشتركة تعكس حرص المهرجان على الانخراط في تبادل ثقافي يتيح للفيلم السعودي الحضور في منصات عرض متنوعة، وتعزز فرص الاحتكاك المهني بين المبدعين السعوديين ونظرائهم الدوليين.

رامز جلال مهرجان أفلام السعودية السينما السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب مع اقتحام إسرائيلي واسع

أحمد عامر

كنوز الكرنك المدفونة.. اكتشافات أثرية تفتح فصلا جديدا من التاريخ

الموبايلات

خبير: سياسة شركات السوشيال تختلف من دولة لأخرى بالقوانين

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد