بعد 5 سنوات.. مسلم يعلن انتهاء أزمته مع المنتج ويطرح أغنية كل أسبوع

أسدل مؤدي المهرجانات الشعبية مسلم الستار على واحدة من أطول أزماته الفنية، بعد صراع قانوني استمر نحو خمس سنوات مع أحد المنتجين، تبادلا خلاله الدعاوى القضائية، قبل أن تنتهي القضية بحكم يقضي بإيقاف المنتج عن العمل لمدة خمس سنوات.

اختار مسلم أن يعلن الخبر بنفسه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، عبّر فيه عن سعادته بانتهاء الأزمة، مؤكدًا أنه كسب القضية «باحترام»، وأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا في مسيرته. وأوضح أنه لم يعد مرتبطًا بأي جهة إنتاج، وأنه سيعتمد على نفسه في إدارة أعماله، لافتًا إلى استعداده لطرح أعمال جديدة خلال أسبوع فقط، في إشارة إلى رغبته في تعويض ما فاته خلال سنوات النزاع.

وأشار إلى أن تلك الفترة لم تكن سهلة، لكنها عززت من إصراره وثقته بأن العدالة ستنصفه في النهاية، مضيفًا أنه كان على يقين بأن الله سيجازيه خيرًا بعد طول صبر. كما وجّه رسالة طمأنة إلى جمهوره، مؤكدًا أن الخلاف انتهى بشكل محترم، وأنه يركز حاليًا على مستقبله الفني وخطواته القادمة.

وفي سياق آخر، كانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بالحجز على حسابات مسلم، على خلفية اتهامه باستغلال لحن أغنية «لسه فيكوا نفس تقاوحوا» للشاعر محمود عمارة دون إذن مسبق. وأقام المحامي ياسر قنطوش، دفاع الشاعر المعروف بـ«ميدو»، دعوى قضائية طالب فيها بتعويض مادي، مؤكدًا أن العمل طُرح وحقق أرباحًا دون الرجوع إلى صاحبه الأصلي أو ذكر اسمه.