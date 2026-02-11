قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
فن وثقافة

بعد 5 سنوات.. مسلم يعلن انتهاء أزمته مع المنتج ويطرح أغنية كل أسبوع

مسلم
مسلم
أحمد إبراهيم

أسدل مؤدي المهرجانات الشعبية مسلم الستار على واحدة من أطول أزماته الفنية، بعد صراع قانوني استمر نحو خمس سنوات مع أحد المنتجين، تبادلا خلاله الدعاوى القضائية، قبل أن تنتهي القضية بحكم يقضي بإيقاف المنتج عن العمل لمدة خمس سنوات.

اختار مسلم أن يعلن الخبر بنفسه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، عبّر فيه عن سعادته بانتهاء الأزمة، مؤكدًا أنه كسب القضية «باحترام»، وأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا في مسيرته. وأوضح أنه لم يعد مرتبطًا بأي جهة إنتاج، وأنه سيعتمد على نفسه في إدارة أعماله، لافتًا إلى استعداده لطرح أعمال جديدة خلال أسبوع فقط، في إشارة إلى رغبته في تعويض ما فاته خلال سنوات النزاع.

وأشار إلى أن تلك الفترة لم تكن سهلة، لكنها عززت من إصراره وثقته بأن العدالة ستنصفه في النهاية، مضيفًا أنه كان على يقين بأن الله سيجازيه خيرًا بعد طول صبر. كما وجّه رسالة طمأنة إلى جمهوره، مؤكدًا أن الخلاف انتهى بشكل محترم، وأنه يركز حاليًا على مستقبله الفني وخطواته القادمة.

وفي سياق آخر، كانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بالحجز على حسابات مسلم، على خلفية اتهامه باستغلال لحن أغنية «لسه فيكوا نفس تقاوحوا» للشاعر محمود عمارة دون إذن مسبق. وأقام المحامي ياسر قنطوش، دفاع الشاعر المعروف بـ«ميدو»، دعوى قضائية طالب فيها بتعويض مادي، مؤكدًا أن العمل طُرح وحقق أرباحًا دون الرجوع إلى صاحبه الأصلي أو ذكر اسمه.

مسلم المطرب مسلم أعمال مسلم أغاني مسلم حفل مسلم

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

جانب من المؤتمر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل تهدف إلى نسف أسس السلام

مندوب الأردن بالجامعة العربية

مندوب الأردن بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل تحدٍ وتهدد حق الفلسطينيين

أرشيفية

مندوبة تونس بالجامعة العربية: إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزة

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

