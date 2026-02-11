محمد فراج يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل "أب ولكن"

كشف الفنان محمد فراج عن دوره في مسلسله الرمضاني الجديد «أب ولكن»، المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية.

وأكد فراج أن المسلسل يقدم أبعادًا إنسانية ونفسية عميقة، تمس شريحة كبيرة من الجمهور.

أوضح فراج خلال لقائه مع منصة Watch It أنه يجسد شخصية "أدهم"، مهندس يتمتع بحس فني راقٍ ويعشق الرسم والموسيقى، مشيرًا إلى أن الجانب الفني يشكل جزءًا أساسيًا من تكوين الشخصية.

وأضاف: «أنا بحب الموسيقى جدًا، ومع إني مش بعرف أرسم، لكن عندي الحس الفني ده، وده خلاني قريب جدًا من شخصية أدهم».

وأشار فراج إلى أن الشخصية تعكس الكثير من واقع المجتمع: «أدهم شخصية مليانة ملامح من حياتنا اليومية، وليها نماذج كتير حوالينا، وأي حد يمر بنفس اللي بيعيشه أدهم، ما نقدرش غير نقول له ربنا يكون في عونك».

قصة العمل:

تدور أحداث مسلسل أب ولكن فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح مسلسل أب ولكن وجهة نطر الأب في تلك القوانين.

أبطال العمل:

مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

حلقات مسلسل أب ولكن وقنوات العرض:

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم الحياة ، CBC ، DMC ، ONe .