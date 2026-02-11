قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقه

هاتف Redmi K90 Ultra
هاتف Redmi K90 Ultra
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على هاتف ريدمي K90 ألترا المخصص للسوق الصينية، والذي سيخلف هاتف ريدمي K80 ألترا الذي طُرح لأول مرة في يونيو 2025. وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن K90 ألترا سيُطرح في الأسواق قبل سلفه بفترة طويلة. والآن، ظهر منشور جديد على منصة ويبو من مُسرّب معلومات موثوق به، يُؤكد هذا الادعاء.

موعد إطلاق هاتف Redmi K90 Ultra 

بحسب موقع Experience More، يجري حاليًا تطوير هاتف ذكي من سلسلة فرعية يركز على الأداء العالي، ويعمل بمعالج Dimensity 9500. ورغم أنه لم يذكر اسم الجهاز، إلا أنه يبدو أنه قد يشير إلى هاتف Redmi K90 Ultra.
وأضاف أن الهاتف، والذي يحمل رقم الطراز 2604FRK1EC، يتميز بشاشة ذات معدل تحديث فائق السرعة، بالإضافة إلى مروحة تبريد مدمجة ، مما يشير إلى تركيز قوي على الألعاب والأداء المستدام. 
أما عن موعد إنطلاقه فمن المتوقع أن ينطلق هاتف Redmi K90 Ultra  في الأسواق  في أبريل وفيما يتعلق بمواصفاته فمن المتوقع أن يعمل بمعالج Dimensity 9500 ، وليس بمعالج Dimensity 9500 Plus كما كان متوقعًا سابقًا.

ريدمي K80 ألترا
 

أما عن أبرز  مزايا هاتف Redmi K90 Ultra فهو يأتي بنظام تبريد مدمج، وهي ميزة تُقدم لأول مرة في هواتف شاومي و من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة ضخمة بحجم 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز  وقد يحتوي على بطارية بسعة 8500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة إطارًا معدنيًا، ومستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة كاملة للماء.

في السياق نفسه يُقال إن هاتف Xiaomi 17T Pro هو نسخة مُعدّلة من هاتف K90 Ultra مُصممة للسوق العالمية ومن المُرجّح أن يظهر هاتف 17T Pro لأول مرة خلال النصف الأول من هذا العام.

هاتف ريدمي K90 هاتف ريدمي هاتف Redmi K90 Ultra مروحة تبريد هاتف Xiaomi 17T Pro هاتف 17T Pro

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
BYD أمريكا
فيراري Luce
