بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
بمواصفات احترافية وتصميم مذهل.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
لمياء الياسين

شارك إيفان بلاس، المسرب الشهير، في يناير الماضي متابعيه، المواصفات الرئيسية لهاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن، وبعدها ظهر تقرير آخر يُظهر الهاتف باللون الأسود. والآن، عاد المسرب بمجموعة صور جديدة تُظهر الهاتف بخمسة ألوان مختلفة.

خيارات تصميم وألوان موتورولا إيدج 70 فيوجن

تُظهر أحدث مجموعة من الصور هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن بألوان أخرى، مثل الأزرق الفاتح والأزرق والأخضر وتشير الصور إلى تصميم مألوف لهاتف إيدج 70، بما في ذلك تصميم الكاميرا الخلفية المميز لموتورولا ولوحة خلفية ذات ملمس مستوحى من النايلون والكتان.

ويبدو الجهاز نحيفًا نسبيًا رغم احتوائه على بطارية كبيرة، مما يوحي بأن موتورولا قد تركز على تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام وعمر البطارية.

هاتف موتورولا 

على الجانب الاخر يأتي الهاتف بوضوح أكبر لحواف منحنية وشاشة العرض منحنية رباعيًة ورغم أن التصميم العام يُشبه طرازات سلسلة Edge السابقة، إلا أن اللمسات النهائية  تُضفي على الجهاز مظهرًا مُتجددًا بعض الشيء.

ومن المتوقع أيضًا أن يحافظ الهاتف الذكي على تصميم فاخر دون أن يُصبح سعره مُقاربًا لأسعار الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن 

وتشير الشائعات إلى أن هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن سيأتي بشاشة AMOLED منحنية رباعياً بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وسطوع يصل إلى 5200 شمعة، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 7i.

ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الثالث، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

قد يشتمل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني LYTIA، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 68 واط، ونظام تشغيل أندرويد 16 مثبت مسبقًا، ومصنف بمعياري IP68 وIP69، وحاصل على شهادة MIL-STD-810H للمتانة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل التسعير لا تزال غير واضحة، إلا أن ظهور المواد التسويقية يشير إلى أنه يمكن الكشف عن جهاز Edge 70 Fusion في المستقبل القريب، ومن المرجح أن يستهدف الأسواق التي كانت تتوفر فيها طرازات Fusion السابقة.

هاتف موتورولا هاتف موتورولا إيدج 70 سلسلة Edge مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن شاشة AMOLED ذاكرة وصول عشوائي

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ الوزراء الجدد والمستمرين في مناصبهم

وزير السياحة والآثار

الغرف السياحية بعد التجديد لشريف فتحي: مستمرون في التعاون البناء مع الوزارة

الدكتور هانى سويلم وزير الري

وزير الري بعد تجديد الثقة: أتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

