بمواصفات احترافية وتصميم مذهل.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد

شارك إيفان بلاس، المسرب الشهير، في يناير الماضي متابعيه، المواصفات الرئيسية لهاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن، وبعدها ظهر تقرير آخر يُظهر الهاتف باللون الأسود. والآن، عاد المسرب بمجموعة صور جديدة تُظهر الهاتف بخمسة ألوان مختلفة.

خيارات تصميم وألوان موتورولا إيدج 70 فيوجن

تُظهر أحدث مجموعة من الصور هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن بألوان أخرى، مثل الأزرق الفاتح والأزرق والأخضر وتشير الصور إلى تصميم مألوف لهاتف إيدج 70، بما في ذلك تصميم الكاميرا الخلفية المميز لموتورولا ولوحة خلفية ذات ملمس مستوحى من النايلون والكتان.

ويبدو الجهاز نحيفًا نسبيًا رغم احتوائه على بطارية كبيرة، مما يوحي بأن موتورولا قد تركز على تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام وعمر البطارية.

هاتف موتورولا

على الجانب الاخر يأتي الهاتف بوضوح أكبر لحواف منحنية وشاشة العرض منحنية رباعيًة ورغم أن التصميم العام يُشبه طرازات سلسلة Edge السابقة، إلا أن اللمسات النهائية تُضفي على الجهاز مظهرًا مُتجددًا بعض الشيء.

ومن المتوقع أيضًا أن يحافظ الهاتف الذكي على تصميم فاخر دون أن يُصبح سعره مُقاربًا لأسعار الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن

وتشير الشائعات إلى أن هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن سيأتي بشاشة AMOLED منحنية رباعياً بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وسطوع يصل إلى 5200 شمعة، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 7i.

ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الثالث، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

قد يشتمل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني LYTIA، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحتوي على بطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 68 واط، ونظام تشغيل أندرويد 16 مثبت مسبقًا، ومصنف بمعياري IP68 وIP69، وحاصل على شهادة MIL-STD-810H للمتانة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل التسعير لا تزال غير واضحة، إلا أن ظهور المواد التسويقية يشير إلى أنه يمكن الكشف عن جهاز Edge 70 Fusion في المستقبل القريب، ومن المرجح أن يستهدف الأسواق التي كانت تتوفر فيها طرازات Fusion السابقة.