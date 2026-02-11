قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خبراء ينصحون بإبعاد الأطفال عن الدمى الناطقة بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الأصطناعي
الذكاء الأصطناعي
لمياء الياسين

بينما قد أتاحت التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي إمكانية صنع ألعاب تبدو واعية، فإنها بعضها أيضا يبدو أقرب إلى العديد من الشخصيات الشريرة مثل المهرج في فيلم «بولترجايست» وشخصية «تشاكي» وذلك في فيلم «لعبة طفل» ومنها إلى شخصيتَي «وودي» و«باز لايت يير».

خصوصية المنزل

على الجانب الآخر ووفقاً لمنظمة كومن سينس ميديا، الأميركية والمعنية بمراقبة السلع الإلكترونية الاستهلاكية، فإن بعض الدمى وألعاب الأطفال والتي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تقول كلاماً غير لائق للأطفال، وتنتهك في الوقت نفسه لخصوصية المنزل وذلك من خلال جمع بيانات كبيرة.

يقول رئيس قسم التقييمات الرقمية وذلك في كومن سينس فقد أظهر تقييم للمخاطر أن دمى الذكاء الاصطناعي قد تشترك في العديد من المشكلات الجوهرية والتي تجعلها تبدو غير مناسبة للأطفال الصغار. 

لعبة الذكاء الاصطناعي

ويقول أن أكثر من رُبع المنتجات تتضمَّن العديد من المحتوى الغير لائق، وذلك مثل الإشارة إلى إمكانية القيام بإيذاء النفس،  واتباع السلوكيات الخطرة، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة قد تستلزم القيام بجمع العديد من البيانات المكثفة.

ووفقاً لمنظمة «كومن سينس» تستخدم بعض من هذه الألعاب للعديد من آليات ترابط لخلق العديد من العلاقات الشبيهة بالصداقة، لتحذر  من أن هذه الأجهزة في الوقت نفسه قد تجمع العديد من البيانات الواسعة النطاق في المساحات الخاصة بالأطفال»، بما في ذلك العديد من التسجيلات الصوتية، والنصوص المكتوبة، و«البيانات السلوكية».

الاختبارات الصارمة

وتؤكد «كومن سينس» على ضرورة عدم وجود أي طفل دون سن الخامسة بالقرب من لعبة ذكاء اصطناعي، وأنَّ على الآباء القيام بتوخي الحذر فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً.

ويقول جيمس ستاير، مؤسِّس ورئيس منظمة «كومن سينس»: إلى أننا ما زلنا نفتقر إلى العديد من الضمانات الفعّالة وذلك لحماية الأطفال من الذكاء الاصطناعي  مقارِناً بين غياب هذه الحماية وبعض الاختبارات الصارمة وذلك للسلامة والملاءمة والتي تخضع لها الألعاب الأخرى قبل الموافقة على القيام بطرحها للبيع.

ألعاب الذكاء الاصطناعي ألعاب الأطفال مجال الذكاء الاصطناعي التسجيلات الصوتية النصوص المكتوبة حماية الأطفال لعبة ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

هاتف Redmi K90 Ultra

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقه

الذكاء الأصطناعي

خبراء ينصحون بإبعاد الأطفال عن الدمى الناطقة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد