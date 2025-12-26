قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السودان بين مبادرات السلام وتصعيد الميدان.. مشهد معقد بعد عودة رئيس الوزراء

ارشيفية
ارشيفية

قال محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، إن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عاد من اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيه أبرز التطورات السياسية، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمبادرة لحل الأزمة السودانية، ووجّه رسائل إلى المجتمع الدولي باعتبارها مبادرة سلام، مع توجيه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، والرئيس الأمريكي على دعمهم لجهود السلام.

وأضاف «إبراهيم» أن هذه المبادرة لم تلقى حتى الآن ردود فعل واسعة من القوى السياسية، في حين أعلنت الحكومة الموازية الموالية لقوات الدعم السريع رفضها للمبادرة، معتبرة أنها تكرار لمبادرات طُرحت سابقًا، في وقت ما تزال فيه المواجهات العسكرية مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة محاور.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن المعارك تتواصل بشكل خاص في إقليمي كردفان ودارفور، مع تصاعد لافت في ولايتي شمال وجنوب كردفان، حيث شهدت الأيام الماضية حرب مسيّرات، لا سيما في ولاية جنوب كردفان، وتحديدًا في كادوقلي عاصمة الولاية ومدينة الدلنج.

وتابع محمد إبراهيم، أن كادوقلي والدلنج ما تزالان محاصرتين من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، ما فاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الفاشر، بالتزامن مع موجات نزوح من جنوب كردفان إلى ولاية شمال كردفان، خاصة نحو مدينة الأبيض.

رئيس الوزراء مبادرات السلام وتصعيد الميدان القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

جانب من الاعمال

العبور الجديدة.. خطة عمل لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الوجه الحضاري للمدينة

مصلحة الجمارك المصرية

رئيس الجمارك: حريصون على التواصل مع المستخلصين واطلاعهم على التحديثات

وزير المالية خلال الاجتماع

وزير المالية لسفير كوريا الجنوبية: الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص

بالصور

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد