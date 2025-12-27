القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة

أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة خلال جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، برئاسة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس، وبإشراف الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، وبحضور الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج.

وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن أعمال المتابعة التي نفذها المجلس خلال اليوم الأول أظهرت انتظام سير العملية الانتخابية في غالبية اللجان التي شملتها المتابعة، مع تباين نسب الإقبال على التصويت بين المحافظات، مشيرة إلى أن مشاركة السيدات في عدد من المحافظات عكست وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية ودورها في الاستحقاقات الدستورية.

ومن جانبها، أوضحت ياسمين زكريا، مدير عام الحملات والتوعية، أن فرق المتابعة رصدت توافر التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الإعاقة داخل أغلب مقار اللجان، إلى جانب وجود أمني مكثف خارج اللجان، وشرطة نسائية في معظم المحافظات محل المتابعة، بما ساهم في توفير بيئة انتخابية آمنة.

يُذكر أن محافظات إعادة المرحلة الأولى التي شملها التقرير هي: أسيوط، الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، وقنا، وذلك خلال يومي 27 و28 ديسمبر 2025، بموجب القرار رقم 75 لسنة 2025.