مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

يشارك الهلال الأحمر المصري في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والذي يُقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 27 ديسمبر وحتى 2 يناير، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

وفي إطار جهوده لدعم وتمكين المرأة والأسر المنتجة، وإتاحة منصات تسويقية مستدامة للحرف اليدوية والتراثية، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر المصري.

ويشهد جناح الهلال الأحمر المصري مشاركة مميزة بمنتجات تراثية سيناوية صُنعت بأيدي متدربات ومتطوعات فرع الجمعية بشمال سيناء، إضافة إلى منتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات المقرات.

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، السجاد اليدوي، أعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

وفي إطار جهوده الإنسانية والمجتمعية، يخصص الهلال الأحمر المصري عائد مبيعات هذه المنتجات لدعم خدماته الإغاثية محليًا و دوليًا، إضافة إلى دوره الوطني في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري، من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).