محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إحصاء حكومي .. مصر ثاني أعلى دولة في معدل النمو بالشرق الأوسط
لميس الحديدي: بعد 2026 الحكومة ستكون وحدها في مواجهة التحديات
أخبار البلد

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
نهلة الشربيني   -  
ايمن رياض

وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، على استضافة جامعة المنيا لفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر، إلى جانب تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور خمسين عامًا على إنشائها اليوبيل الذهبي.

استضافة جامعة المنيا لفعاليات أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور عصام الدين  فرحات رئيس جامعة المنيا، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على استضافة هذين الحدثين تعكس ثقة الدولة في جامعة المنيا ودورها الريادي، وقدرتها التنظيمية والأكاديمية على استضافة كبرى الفعاليات الجامعية القومية والدولية، مشيرًا إلى أن الحدثين يُعدان من أكبر الفعاليات الجامعية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا ستستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع»، كما تنظم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، بعنوان «ملتقى الحضارات على أرض الحضارات عروس الصعيد».

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن استضافة أسبوع شباب الجامعات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف وصقل المواهب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادر على الإبداع والمنافسة، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف أن تنظيم ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين يعكس الدور الثقافي والحضاري لجامعة المنيا في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز ما تتمتع به محافظة المنيا من تنوع حضاري وأثري يمثل مختلف العصور التاريخية، بما يعزز مكانة الصعيد كوجهة للعلم والثقافة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدثين، بما يليق بتاريخ الجامعة ومكانتها، وبما يعكس الصورة المشرفة للجامعات المصرية، مشددًا على أن الفعاليات ستشهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وبرامج متنوعة تعزز روح الإبداع والانتماء الوطني.

التعليم العالي والبـــحث البحث العلمي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

البابونج

رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

