خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل

حل النجم خالد النبوي ضيفاً على الإعلامية عبلة سلامة قي حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" والمذاع السبت على شاشة قناة «MBC مصر».

وكشف خالد النبوي خلال اللقاء العديد من المفاجآت في مسيرته الفنية أهمها أنه فكر أكثر من مرة في الاتجاه لعالم الإخراج وكتابة السيناريو وقال "كان عندي شغف الإخراج وفكرت فيه وكتبت سيناريو قبل كده بس متنفذش".

واعتبر خالد النبوي أن دوره في فيلم "المهاجر" هو أكثر الأدوار في رحلته الفنية التي بذل مجهودًا كبيرًا فيه بالتعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين وأكد أنه بحب العمل طول الوقت بدون ملل قائلاً: "بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل".