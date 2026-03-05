حملة مسائية بحي جنوب الغردقة تضبط 16 حالة إشغال طريق بمنطقة عرابيا

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مسائية مكبرة بمنطقة عرابيا أسفرت عن ضبط ورفع 16 حالة إشغال طريق.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية وإحكام الرقابة على الشوارع والميادين ومنع التعديات على الطريق العام، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدن.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت مراجعة التراخيص والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والكافيهات بشارعي الذهبية والثلاثيني بمنطقة عرابيا، للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط ورفع 16 حالة إشغال طريق، نتيجة قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المحددة لهم وافتراش أجزاء من الطريق العام، بما يعيق حركة المارة ويخالف الضوابط المنظمة للإشغالات.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع جميع الإشغالات المضبوطة على الفور، موجهاً رئيس قسم التراخيص والإشغالات بضرورة التنبيه على أصحاب المنشآت التجارية بالالتزام الكامل بالمساحات القانونية المحددة تجنبًا للمساءلة القانونية.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على استمرار الحملات الميدانية على مدار الساعة، خاصة بالمناطق الحيوية ومناطق التطوير داخل نطاق الحي، لضمان الحفاظ على الانضباط بالشوارع وظهور مدينة الغردقة بالمظهر الحضاري اللائق بها كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية.