رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “إعلام وراثة” عن بدء التحضيرات لتصويره ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

المسلسل يجمع بين عدد من الأسماء البارزة أمام وخلف الكاميرا، وهو من إنتاج محمد عطية الديب، وقصة كريم سرور، الذي يتولى أيضًا كتابة السيناريو والحوار بالاشتراك مع هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

ويشارك في بطولة العمل كل من سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل، وجارٍ التعاقد مع باقي الأبطال.

يذكر أن آخر أعمال كريم سرور السينمائية كان فيلم "في عز الضهر" وهو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم في عز الضهر

فيلم في عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، أحمد عزيز، محمد عز.

فيما كان آخر أعمال هبة الحسيني مسلسل "تلت التلاتة" بطولة غادة عبد الرازق، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين.