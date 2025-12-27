قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة
ساندي رضا

اختتمت محافظة البحيرة، اليوم، فعاليات اليوم الأول من جولة إعادة الانتخابات، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، في ظل متابعة ميدانية مكثفة من القيادات الأمنية والتنفيذية لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وقام اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على الحالة الأمنية وتوافر عناصر التأمين، حيث انتشرت قوات الأمن بالشوارع ومحيط المقار الانتخابية لتأمين الناخبين واللجان، ومنع أي محاولات لإخلال بالأمن.

كما نفذت إدارة مرور البحيرة خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير بمحيط اللجان الانتخابية، وتيسير وصول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم حدوث تكدسات خلال اليوم الانتخابي.

و قد قام محافظ البحيرة بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية، تابع خلالها سير التصويت، واطمأن على توافر التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير مناخ آمن ومنظم يضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر


وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور ومركز دمنهور): 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد، أبرزهم سناء برغش (مستقبل وطن)، وطة الشهاوي، محمود الجندي، محمد بهنسي، علاء زعيتر (مستقلون)، وأشرف الشريف (النور).

الدائرة الثالثة (مركزي أبوحمص وإدكو): 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (مستقبل وطن)، وأحمد العرجاوي، صلاح شيش (مستقلون)، ومحمد حبيب (النور).

الدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود): 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، أبرزهم شمس الدين أنور، عماد الغنيمي، سعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 260 مركزًا، وعدد اللجان 297 لجنة، ويصل إجمالي الناخبين إلى 1,726,088 ناخبًا وناخبة.

