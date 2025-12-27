وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة

اختتمت محافظة البحيرة، اليوم، فعاليات اليوم الأول من جولة إعادة الانتخابات، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، في ظل متابعة ميدانية مكثفة من القيادات الأمنية والتنفيذية لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وقام اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على الحالة الأمنية وتوافر عناصر التأمين، حيث انتشرت قوات الأمن بالشوارع ومحيط المقار الانتخابية لتأمين الناخبين واللجان، ومنع أي محاولات لإخلال بالأمن.

كما نفذت إدارة مرور البحيرة خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير بمحيط اللجان الانتخابية، وتيسير وصول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم حدوث تكدسات خلال اليوم الانتخابي.

و قد قام محافظ البحيرة بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية، تابع خلالها سير التصويت، واطمأن على توافر التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير مناخ آمن ومنظم يضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر



وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور ومركز دمنهور): 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد، أبرزهم سناء برغش (مستقبل وطن)، وطة الشهاوي، محمود الجندي، محمد بهنسي، علاء زعيتر (مستقلون)، وأشرف الشريف (النور).

الدائرة الثالثة (مركزي أبوحمص وإدكو): 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (مستقبل وطن)، وأحمد العرجاوي، صلاح شيش (مستقلون)، ومحمد حبيب (النور).

الدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود): 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، أبرزهم شمس الدين أنور، عماد الغنيمي، سعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 260 مركزًا، وعدد اللجان 297 لجنة، ويصل إجمالي الناخبين إلى 1,726,088 ناخبًا وناخبة.