قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الريادة: اعتراف إسرائيل بصوماليلاند تفكيك متعمد للدول وانتهاك للقانون الدولي

خريطة الصومال
خريطة الصومال

قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن أي اعتراف إسرائيلي بإقليم «صوماليلاند» كدولة مستقلة يُعد خطوة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومساسًا مباشرًا بمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن هذه التحركات الأحادية لا تستهدف الاستقرار، بل تسعى إلى خلق بؤر توتر جديدة في منطقة شديدة الحساسية.

وأضاف أن مثل هذه السياسات تمثل سابقة مرفوضة وتشجع النزعات الانفصالية، بما يقوض الكيانات الوطنية المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها جمهورية الصومال الفيدرالية، محذرًا من أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فوضى سياسية وأمنية تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله.

وأشار أمين تنظيم حزب الريادة إلى أن منطقة القرن الإفريقي تُعد من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، نظرًا لارتباطها بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخطوط التجارة والملاحة الدولية، موضحًا أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار فيها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وفي القلب منه الأمن القومي المصري.

وأوضح سراج عليوة أن السياسة الإسرائيلية تقوم على ازدواجية واضحة في التعامل مع قضايا السيادة والشرعية الدولية، حيث تسارع بالاعتراف بكيانات انفصالية غير معترف بها دوليًا، بينما تواصل في المقابل إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رغم وضوح قرارات الشرعية الدولية الداعمة لحقه في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أن هذا النهج يعكس استغلالًا سياسيًا للاعترافات الدولية لخدمة مصالح ضيقة، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بمبادئ القانون الدولي أو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يمثل تواطؤًا غير مباشر قد يشجع على مزيد من الأزمات والصراعات.

ودعا الدكتور سراج عليوة إلى ضرورة تبني موقف عربي وإفريقي موحد يرفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بوحدة الدول أو فرض أمر واقع سياسي خارج إطار الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار القرن الإفريقي هو مسؤولية جماعية لا تحتمل المجاملة أو التهاون، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.

الصومال ارض الصومال البرلمان مصر حزب الريادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

كوثر محمود نقيب التمريض

بشرى لأعضاء هيئة التمريض.. مضاعفة المعاش وتيسير الصرف عبر الفيزا

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد