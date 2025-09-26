شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

أعلن مكتب التحقيق في العيوب التابع للإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) عن فتح تحقيق رسمي يشمل 17,198 سيارة ريفيان كهربائية من طرازات 2022 و2023، بعد تلقي 6 استبيانات من مالكي المركبات تفيد بوجود مشكلات خطيرة في نظام تثبيت أحزمة الأمان.

تفاصيل أعطال ريفيان المبلغ عنها

قدم السائقون شكاوى مماثلة عن أعطال واجهتهم في سيارات ريفيان، تتمثل في:

تآكل كابل حزام الأمان الفولاذي المضفر

انقطاع أو تفكك الكابل، ما يبقي الركاب غير مقيدين أثناء الحوادث

ضعف قدرة الحزام على التحمل في حال وقوع تصادم



وأكدت NHTSA أن هذه العيوب تمثل خطرًا غير معقول على سلامة السيارة، لكنها لم تسجل حتى الآن أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالمشكلة.

خلفية عن سيارات ريفيان EDV/ECV

صممت الشاحنة الكهربائية EDV في البداية حصريًا لصالح أمازون التي طلبت 100,000 مركبة للتسليم حتى عام 2030.

اعتبارًا من نوفمبر 2023، أصبحت متاحة لشركات أخرى باسم ECV.

وتباع بثلاثة خيارات لقاعدة العجلات وسعات تحميل مختلفة.

وأكد مكتب التحقيقات أن عمله سيركز على:

سلامة مجموعة حزام الأمان وطريقة التركيب

التغييرات المحتملة في التصميم والتصنيع

تحديد مدى تكرار العطل وخطورته.



لا يعني التحقيق بالضرورة أن ريفيان ستستدعي سياراتها، لكنه قد يقود لاحقًا إلى حملة استدعاء رسمية إذا ثبت وجود خلل مصنعي.