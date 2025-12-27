قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر

 أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحافة القومية تمثل قلب الإعلام الوطني، وتمثل إحدى أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية.


جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مساء اليوم  خلال احتفالية أقيمت بمؤسسة "الأهرام" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء، والفنانين، والإعلاميين، تحت عنوان (رحلة تنوير.. ذاكرة الأمة).


وأضاف المهندس عبدالصادق الشوربجي إننا اليوم نترجم 150 عامًا من عمر الصحافة المصرية، الكيان الصحفي العملاق والمتفرد، والذي خرج أجيالًا من المفكرين والمبدعين".

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور قرن ونصف على تأسيس مؤسسة الأهرام، يُعد احتفالًا بالصحافة المصرية، ليس بعمرها فقط وإنما بقوة تأثيرها، مؤكدًا أن "الأهرام" ستظل واحدة من مراكز التأثير المحلية والعربية والعالمية، وفي مقدمة القوة الناعمة المصرية.


ونوه بأن مؤسسة "الأهرام" ستظل قلعة صحفية وقامة ونموذجًا للصحافة الرصينة المحافظة على التقاليد، وتجسيدًا حيًا لنبض الأمة المصرية والعربية.


شارك في الاحتفالية كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.

