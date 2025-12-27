رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحافة القومية تمثل قلب الإعلام الوطني، وتمثل إحدى أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية.



جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مساء اليوم خلال احتفالية أقيمت بمؤسسة "الأهرام" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء، والفنانين، والإعلاميين، تحت عنوان (رحلة تنوير.. ذاكرة الأمة).



وأضاف المهندس عبدالصادق الشوربجي إننا اليوم نترجم 150 عامًا من عمر الصحافة المصرية، الكيان الصحفي العملاق والمتفرد، والذي خرج أجيالًا من المفكرين والمبدعين".

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور قرن ونصف على تأسيس مؤسسة الأهرام، يُعد احتفالًا بالصحافة المصرية، ليس بعمرها فقط وإنما بقوة تأثيرها، مؤكدًا أن "الأهرام" ستظل واحدة من مراكز التأثير المحلية والعربية والعالمية، وفي مقدمة القوة الناعمة المصرية.



ونوه بأن مؤسسة "الأهرام" ستظل قلعة صحفية وقامة ونموذجًا للصحافة الرصينة المحافظة على التقاليد، وتجسيدًا حيًا لنبض الأمة المصرية والعربية.



شارك في الاحتفالية كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.