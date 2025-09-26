قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب| صور
محمد فؤاد يواصل تألقه ويشعل احتفالات اليوم الوطني السعودي بالقاهرة
وزير الخارجية: يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة
دعاء للميت في الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره
شوبير يوجه رسالة لـ وزير الشباب والرياضة بعد تكريم حراس المرمى القدامى
اجتماع استثنائي غامض لكبار القادة.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
إصابة بثقب في طبلة الأذن.. القصة الكاملة في واقعة اعتداء نجل الفنان أحمد رزق على زميله
التضامن: توزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
بالصور

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
عزة عاطف

يتجه العديد من الناس نحو يحولون خلفية سيارة  تبدو سيارة أوبل موكا من الخارج نسخة عادية تمامًا، باستثناء شعار قهوة صغير في الخلف يوحي بأن هناك شيئًا مختلفًا. 

لكن المفاجأة الحقيقية تكمن عند فتح الباب الخلفي، حيث تتحول السيارة إلى مقهى متنقل مجهز بالكامل.

ماكينة قهوة متكاملة داخل سيارة أوبل 

جهزت أوبل النسخة الخاصة "موكا كوفي" بآلتي قهوة، واحدة للحبوب المطحونة وأخرى للكبسولات، إلى جانب مطحنة قهوة، وجهاز تبخير حليب، وصندوق لحفظ الأدوات، وحتى ثلاجة صغيرة. 

صممت جميع هذه المعدات لتندمج في أدراج وخزائن خاصة تحمل شعار أوبل، ما يجعلها منظمة وعملية. 

لكن في المقابل، لا توجد أي مساحة مخصصة للأمتعة. حتى أن الشركة أضافت رمز قهوة في قائمة شاشة المعلومات والترفيه مقاس 10 بوصات، ليواكب هوية السيارة الفريدة.

تقول أوبل إن الهدف من هذه النسخة المزودة بماكينة قهوة هو جعل فترات الاستراحة أثناء السفر أو ضغوط الحياة اليومية أكثر متعة، خصوصًا أن السيارة كهربائية وتحتاج لفترات توقف للشحن. 

وهكذا، يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بتحضير القهوة خلال تلك الفترات بدلًا من الانتظار بلا فائدة.

رغم إمكانية تجهيز النسخة عالية الأداء من أوبل موكا GSE بقوة 278 حصانًا، فقد ركزت الشركة في مشروع "كوفي" على الراحة أكثر من القوة، لذلك اعتمدت على النسخة الكهربائية القياسية بقوة 154 حصانًا، مع بطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 402 كيلومتر وفق اختبار WLTP.

تقول أوبل إن الهدف من هذه النسخة هو جعل فترات الاستراحة أثناء السفر أو ضغوط الحياة اليومية أكثر متعة، خصوصًا أن السيارة كهربائية وتحتاج لفترات توقف للشحن. وهكذا، يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بتحضير القهوة خلال تلك الفترات بدلًا من الانتظار بلا فائدة.

مواصفات سيارة أوبل الكهربائية 

رغم إمكانية تجهيز النسخة عالية الأداء من أوبل موكا GSE بقوة 278 حصانًا، فقد ركزت الشركة في مشروع "كوفي" على الراحة أكثر من القوة، لذلك اعتمدت على النسخة الكهربائية القياسية بقوة 154 حصانًا، مع بطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 402 كيلومتر وفق اختبار WLTP.

ليست هذه المرة الأولى التي تعيد فيها مجموعة ستيلانتيس تصميم أوبل موكا، إذ سبق أن كشفت عام 2023 عن نسخة LCV مخصصة للمحترفين بنظام رفوف ومساحة تخزين واسعة. 

أما "موكا كوفي"، فهي خطوة أكثر جرأة لابتكار تجربة قيادة مختلفة، تضع متعة القهوة على الطريق في المقام الأول.

نسخة فريدة وليست للبيع

تؤكد أوبل أن هذه النسخة ستظل مشروعًا فريدًا غير مخصص للإنتاج التجاري. 

ومع ذلك، فإن الفكرة قد تلهم عشاق التعديلات لتجهيز سياراتهم بمعدات مشابهة، خصوصًا أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التنقل ومتعة تحضير القهوة الطازجة.

أوبل موكا ماكينة قهوة سيارة بماكينة قهوة سيارات سيارات أوبل أوبل موكا الكهربائية

