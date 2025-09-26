أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

يتجه العديد من الناس نحو يحولون خلفية سيارة تبدو سيارة أوبل موكا من الخارج نسخة عادية تمامًا، باستثناء شعار قهوة صغير في الخلف يوحي بأن هناك شيئًا مختلفًا.

لكن المفاجأة الحقيقية تكمن عند فتح الباب الخلفي، حيث تتحول السيارة إلى مقهى متنقل مجهز بالكامل.

ماكينة قهوة متكاملة داخل سيارة أوبل

جهزت أوبل النسخة الخاصة "موكا كوفي" بآلتي قهوة، واحدة للحبوب المطحونة وأخرى للكبسولات، إلى جانب مطحنة قهوة، وجهاز تبخير حليب، وصندوق لحفظ الأدوات، وحتى ثلاجة صغيرة.

صممت جميع هذه المعدات لتندمج في أدراج وخزائن خاصة تحمل شعار أوبل، ما يجعلها منظمة وعملية.

لكن في المقابل، لا توجد أي مساحة مخصصة للأمتعة. حتى أن الشركة أضافت رمز قهوة في قائمة شاشة المعلومات والترفيه مقاس 10 بوصات، ليواكب هوية السيارة الفريدة.

تقول أوبل إن الهدف من هذه النسخة المزودة بماكينة قهوة هو جعل فترات الاستراحة أثناء السفر أو ضغوط الحياة اليومية أكثر متعة، خصوصًا أن السيارة كهربائية وتحتاج لفترات توقف للشحن.

وهكذا، يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بتحضير القهوة خلال تلك الفترات بدلًا من الانتظار بلا فائدة.

رغم إمكانية تجهيز النسخة عالية الأداء من أوبل موكا GSE بقوة 278 حصانًا، فقد ركزت الشركة في مشروع "كوفي" على الراحة أكثر من القوة، لذلك اعتمدت على النسخة الكهربائية القياسية بقوة 154 حصانًا، مع بطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 402 كيلومتر وفق اختبار WLTP.

تقول أوبل إن الهدف من هذه النسخة هو جعل فترات الاستراحة أثناء السفر أو ضغوط الحياة اليومية أكثر متعة، خصوصًا أن السيارة كهربائية وتحتاج لفترات توقف للشحن. وهكذا، يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بتحضير القهوة خلال تلك الفترات بدلًا من الانتظار بلا فائدة.

مواصفات سيارة أوبل الكهربائية

رغم إمكانية تجهيز النسخة عالية الأداء من أوبل موكا GSE بقوة 278 حصانًا، فقد ركزت الشركة في مشروع "كوفي" على الراحة أكثر من القوة، لذلك اعتمدت على النسخة الكهربائية القياسية بقوة 154 حصانًا، مع بطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 402 كيلومتر وفق اختبار WLTP.

ليست هذه المرة الأولى التي تعيد فيها مجموعة ستيلانتيس تصميم أوبل موكا، إذ سبق أن كشفت عام 2023 عن نسخة LCV مخصصة للمحترفين بنظام رفوف ومساحة تخزين واسعة.

أما "موكا كوفي"، فهي خطوة أكثر جرأة لابتكار تجربة قيادة مختلفة، تضع متعة القهوة على الطريق في المقام الأول.

نسخة فريدة وليست للبيع

تؤكد أوبل أن هذه النسخة ستظل مشروعًا فريدًا غير مخصص للإنتاج التجاري.

ومع ذلك، فإن الفكرة قد تلهم عشاق التعديلات لتجهيز سياراتهم بمعدات مشابهة، خصوصًا أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التنقل ومتعة تحضير القهوة الطازجة.