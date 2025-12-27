قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
أخبار البلد

أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات

أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر واستقرار المحروقات
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر واستقرار المحروقات
عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين اليوم في مصر .. يشهد ملف أسعار الوقود في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع نهاية عام 2025، حيث تمثل أسعار البنزين والسولار والغاز عنصرًا مؤثرًا في تكاليف المعيشة اليومية وحركة الأسواق، وفي هذا السياق تستقر أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وفقًا لآخر تحديثات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهو ما ينعكس على حالة من الهدوء النسبي في الأسواق المحلية.

يأتي هذا الاستقرار السعري في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع ختام تعاملات عام 2025، حيث يترقب المواطنون وأصحاب السيارات وقطاعات النقل أي تحركات جديدة في أسعار الطاقة، نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات وتكاليف التشغيل والنقل، ويُعد ثبات الأسعار عاملًا داعمًا للتوازن الاقتصادي خلال هذه المرحلة.

وتؤكد متابعات السوق أن استقرار أسعار الطاقة يسهم في الحد من الضغوط التضخمية، كما يدعم خطط الأفراد والمؤسسات في إدارة نفقاتهم، خاصة في ظل التوسع المتزايد في استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وفعّال للبنزين والسولار، سواء في المنازل أو السيارات، وهو ما عزز من أهمية متابعة أسعار المحروقات بشكل يومي.

أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية إلى استمرار العمل بالأسعار المعتمدة دون أي تغيير، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا للتر، وهو الخيار الأكثر استخدامًا في شريحة كبيرة من المركبات، بينما سجل سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا للتر، ليحافظ على مستواه المعتمد في محطات الوقود.

وفيما يتعلق بالبنزين عالي الجودة، سجل سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وهو ما يهم فئة السيارات الحديثة ذات المحركات المتطورة، ويعكس هذا الثبات التزام الدولة بالأسعار المعلنة في إطار سياسة التسعير الحالية، بما يحقق قدرًا من الاستقرار للمستهلكين.

أزمة البنزين

سعر السولار اليوم في مصر

استقر سعر السولار اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 عند نحو 17.5 جنيهًا للتر، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لقطاعات النقل العام والنقل الثقيل والزراعة، حيث يمثل السولار عنصرًا رئيسيًا في تشغيل عدد كبير من المركبات والآلات، ويسهم ثباته في تقليل الأعباء على هذه القطاعات الحيوية.

أسعار الغاز الطبيعي وتموين السيارات

ضمن قائمة أسعار المحروقات المعتمدة، سجل سعر غاز تموين السيارات نحو 10 جنيهات للمتر المكعب، وهو ما يعزز الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لفارق التكلفة مقارنة بالبنزين، إلى جانب المزايا البيئية التي يوفرها هذا النوع من الوقود.

وفي السياق ذاته، بلغ سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر يهم شريحة المصانع العاملة في هذا القطاع، بينما سجل سعر غاز الصب الصناعي نحو 16،000 جنيه للطن، وفقًا لما هو معمول به في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

البنزين

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حيث سجل سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، ويختلف السعر وفقًا لمكان التوزيع وتكاليف النقل، بينما تراوح سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، وهو ما يهم الأنشطة التجارية والمطاعم.

دلالات استقرار أسعار الوقود بنهاية 2025

يعكس استقرار أسعار البنزين والمحروقات اليوم حالة من التوازن في سوق الطاقة، ويمنح المواطنين قدرًا من الطمأنينة مع اقتراب العام الجديد، كما يساعد هذا الثبات في دعم استقرار أسعار السلع والخدمات، ويحد من أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على ميزانيات الأسر المصرية.

ويرى متابعون أن الحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير يسهم في استقرار حركة النقل والإنتاج، ويدعم خطط الدولة في تعزيز استخدام مصادر الطاقة الآتية الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية محدودي الدخل.

أنبوبة البوتاجاز

وفي ضوء ما سبق، يظل استقرار أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مؤشرًا مهمًا على توجهات السياسة السعرية الحالية، ويؤكد حرص الجهات المعنية على مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بأسعار الطاقة، في إطار متابعة دورية لتطورات السوق المحلية.

