إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

تواجه شركة ستيلانتيس مرحلة معقدة في السوق الأوروبية، بعد أن أجبرها تباطؤ الطلب على تقليص الإنتاج في ستة من مصانعها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث سجلت الشركة خسائر صافية بلغت 2.65 مليار دولار في النصف الأول من العام، مع توقع خسائر إضافية تقدر بـ 791 مليون دولار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



إيقاف إنتاج فيات وألفا روميو

مصنع بوميليانو – نابولي: سيتوقف إنتاج فيات باندا بين 29 سبتمبر و6 أكتوبر، بينما يمتد توقف إنتاج ألفا روميو تونالي حتى 10 أكتوبر، مما يؤثر على نحو 3800 عامل.

موقع بواسي – باريس: سيُعلّق الإنتاج من 13 إلى 31 أكتوبر، وهو المصنع المسؤول عن أوبل موكا وDS3. وستستغل فترة التوقف في أعمال تطوير وتدريب للعاملين.

بولندا، إسبانيا، وألمانيا: الاضطراب سيمتد ليشمل مصانع أخرى، بينها موقع الشركة في آيزناخ بألمانيا، في واحد من أوسع التباطؤات التشغيلية لهذا العام.

في بيان رسمي، أوضحت ستيلانتيس أنها تعمل على تكييف وتيرة الإنتاج مع ظروف السوق، مع التركيز على إدارة المخزون بدقة قبل نهاية العام.

الهدف هو تجنب فائض إنتاجي في ظل الطلب الضعيف، خاصة من أساطيل الشركات وشركات التأجير.

تراجعت تسجيلات ستيلانتيس في أوروبا بنسبة 8% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، لتستقر عند 1.19 مليون وحدة.

كما اعترفت الشركة بتأثر الطلب الأمريكي على ألفا روميو تونالي بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.

تعكس هذه التحديات مجتمعة عمق الانحدار في المبيعات الأوروبية، وتضع المجموعة أمام اختبار صعب للحفاظ على موقعها التنافسي في سوق يواجه ضغوطًا اقتصادية وسياسية متزايدة.