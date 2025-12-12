قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
السكة الحديد توفر خدمات خاصة لهذه الفئة داخل المحطات والقطارات
مسبعات الجمعة.. 4 سور اقرأها تحفظك 7 أيام كاملة
أعلى سعر دولار اليوم 12-12-2025
ترامب: لن نسمح للصين بالتفوق علينا في الذكاء الاصطناعي
تكاثر الشبورة على بعض الطرق.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة
الأمم المتحدة: 760 موقع نزوح تضم 850 ألف شخص في غزة معرضة للفيضانات
توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا 2025 في السعودية

هيونداي إلنترا 2025
هيونداي إلنترا 2025
صبري طلبه

تقدم هيونداي الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من إصدارتها داخل السوق السعودي للسيارات، تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، أو من ناحية التصميمات، ومنها فئة السيدان ابرزها النسخة الشهيرة إلنترا.

محرك وأداء هيونداي إلنترا 2025

تعتمد إلنترا 2025 على مجموعة متنوعة من المحركات ذات الأربع أسطوانات، تشمل محركاً بسعة 1600 سي سي بقدرة تتراوح بين 139 و147 حصان، إلى جانب إصدار آخر بسعة 2000 سي سي يمنح قوة أعلى تصل إلى 204 حصان في الفئات المجهزة بهذا الخيار، وتتنوع قيم العزم بين 179 و264 نيوتن متر، ليتم نقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

هيونداي إلنترا 2025

تصميم وتجهيزات هيونداي إلنترا 2025

تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED ، بينما تحصل الفئات العليا على إضاءة نهارية إضافية تمنح الواجهة مظهراً أكثر وضوحاً وحداثة، كما تتوفر عجلات من الألمنيوم بأحجام تتراوح بين 15 و17 بوصة وفقاً للفئة، مع خطوط تصميمية تحافظ على الطابع الانسيابي المعروف لإلنترا، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

هيونداي إلنترا 2025

تحتوي السيارة على شاشة المعلومات المركزية بقياس 8 بوصة الداعمة لنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وصولاً إلى شاشة العدادات الرقمية التي تصل إلى 10.25 بوصة في الفئات الأعلى تجهيزاً، وتقدم المقاعد الأمامية خاصية التهوية، إضافة إلى إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائياً، ونظام ترفيهي صوتي.

هيونداي إلنترا 2025

توفر إلنترا 2025 مجموعة من وسائل الأمان الأساسية تشمل الوسائد الهوائية ونظامي ABS وESC للتحكم والثبات، وفي الفئات الأعلى، يحصل المستخدم على تقنيات متطورة مثل مراقبة النقطة العمياء وفرامل الطوارئ التلقائية، بالإضافة إلى قفل مركزي، وإنذار مانع للسرقة، حساسات حركة، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

هيونداي إلنترا 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي

تبدأ أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي من 79,985 ريال لفئة Fleet المزودة بمحرك 2.0 لتر، بينما ترتفع قيمة فئة Fleet بمحرك 1.6 لتر إلى 82,285 ريال.

أما فئتي Smart فتوفران خيارين، حيث تأتي نسخة 1.6 لتر بسعر 84,125 ريال، مقابل 86,425 ريال للنسخة المزودة بمحرك 2.0 لتر. 

ويصل سعر فئة Comfort المزودة بمحرك 1.6 لتر إلى 90,220 ريال، فيما تُطرح نسخة 2.0 لتر من الفئة نفسها بسعر 92,405 ريال، وفي أعلى المجموعة، تقدم فئة Premium مقابل 110,000 ريال، وهي الفئة الأعلى تجهيزاً.

هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا 2025 سعر هيونداي إلنترا 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

اقراص - صورة ارشيفية

سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة

الطقس في مصر

تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد