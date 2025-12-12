أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا 2025 في السعودية

تقدم هيونداي الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من إصدارتها داخل السوق السعودي للسيارات، تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، أو من ناحية التصميمات، ومنها فئة السيدان ابرزها النسخة الشهيرة إلنترا.

محرك وأداء هيونداي إلنترا 2025

تعتمد إلنترا 2025 على مجموعة متنوعة من المحركات ذات الأربع أسطوانات، تشمل محركاً بسعة 1600 سي سي بقدرة تتراوح بين 139 و147 حصان، إلى جانب إصدار آخر بسعة 2000 سي سي يمنح قوة أعلى تصل إلى 204 حصان في الفئات المجهزة بهذا الخيار، وتتنوع قيم العزم بين 179 و264 نيوتن متر، ليتم نقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

هيونداي إلنترا 2025

تصميم وتجهيزات هيونداي إلنترا 2025

تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED ، بينما تحصل الفئات العليا على إضاءة نهارية إضافية تمنح الواجهة مظهراً أكثر وضوحاً وحداثة، كما تتوفر عجلات من الألمنيوم بأحجام تتراوح بين 15 و17 بوصة وفقاً للفئة، مع خطوط تصميمية تحافظ على الطابع الانسيابي المعروف لإلنترا، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

هيونداي إلنترا 2025

تحتوي السيارة على شاشة المعلومات المركزية بقياس 8 بوصة الداعمة لنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وصولاً إلى شاشة العدادات الرقمية التي تصل إلى 10.25 بوصة في الفئات الأعلى تجهيزاً، وتقدم المقاعد الأمامية خاصية التهوية، إضافة إلى إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائياً، ونظام ترفيهي صوتي.

هيونداي إلنترا 2025

توفر إلنترا 2025 مجموعة من وسائل الأمان الأساسية تشمل الوسائد الهوائية ونظامي ABS وESC للتحكم والثبات، وفي الفئات الأعلى، يحصل المستخدم على تقنيات متطورة مثل مراقبة النقطة العمياء وفرامل الطوارئ التلقائية، بالإضافة إلى قفل مركزي، وإنذار مانع للسرقة، حساسات حركة، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

هيونداي إلنترا 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي

تبدأ أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي من 79,985 ريال لفئة Fleet المزودة بمحرك 2.0 لتر، بينما ترتفع قيمة فئة Fleet بمحرك 1.6 لتر إلى 82,285 ريال.

أما فئتي Smart فتوفران خيارين، حيث تأتي نسخة 1.6 لتر بسعر 84,125 ريال، مقابل 86,425 ريال للنسخة المزودة بمحرك 2.0 لتر.

ويصل سعر فئة Comfort المزودة بمحرك 1.6 لتر إلى 90,220 ريال، فيما تُطرح نسخة 2.0 لتر من الفئة نفسها بسعر 92,405 ريال، وفي أعلى المجموعة، تقدم فئة Premium مقابل 110,000 ريال، وهي الفئة الأعلى تجهيزاً.