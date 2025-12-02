سعر ومواصفات هيونداي أزيرا 2025 في السوق السعودي

تواصل هيونداي تعزيز تواجدها في فئة السيدان داخل السوق السعودي من خلال طراز أزيرا 2025، حيث تقدم السيارة بمظهر عصري مع لمسات تجمع بين الانسيابية والطابع الحاد، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية وتقنيات المساعدة.

محرك وأداء هيونداي أزيرا 2025

تعتمد السيارة هيونداي أزيرا 2025 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، وتأتي القوة الصادرة عن هذه المنظومة عند 300 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 360 نيوتن متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، وتعتمد أزيرا على نظام دفع أمامي، وتحقق كفاءة استهلاك وقود تقارب 12.4 إلى 12.6 كيلومتر لكل لتر.

هيونداي أزيرا 2025

تصميم هيونداي أزيرا 2025

تظهر أزيرا 2025 بتجهيزات خارجية لإبراز طابعها العصري، إذ تحصل على جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة مع خطوط تصميم انسيابية تمتد عبر الهيكل، وتتوفر السيارة بفتحة سقف بانورامية، كما تأتي النوافذ الجانبية بزجاج مظلل يوفر مزيدًا من الخصوصية للركاب.

وتعتمد المجموعة الخلفية على مصابيح ليد كاملة، إضافة إلى كشافات ضباب خلفية تعمل بنفس التقنية، بينما تقدم المصابيح الأمامية خاصية الإضاءة المتكيفة عند المنعطفات لتحسين الرؤية الليلية، أما المرايا الجانبية فهي مزودة بإشارات انعطاف مدمجة وتعمل بنظام الطي الكهربائي والتحكم الكامل.

هيونداي أزيرا 2025

منظومات السلامة وتجهيزات أزيرا 2025

تطرح هيونداي في أزيرا 2025 حزمة أمان تتضمن ثماني وسائد هوائية، كما تزود السيارة بنظام الكبح التلقائي عند حدوث اصطدام، وتشمل التجهيزات وجود مثبت سرعة، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية تسهّل عمليات الوقوف، وتأتي السيارة أيضًا بكاميرا رؤية خلفية.

هيونداي أزيرا 2025

وتبرز داخلية أزيرا 2025 بشاشتين بقياس 12.3 بوصة إحداهما مخصصة لعرض بيانات القيادة بشكل رقمي كامل، بينما تعمل الأخرى كنظام معلومات وترفيه يدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويكمل التجربة نظام صوتي مكون من 6 سماعات، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

سعر هيونداي أزيرا 2025 في السعودية

تبدأ أسعار هيونداي أزيرا 2025 في السوق السعودي من 155 ألف و985 ريال.