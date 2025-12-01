أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
رسميا الٱن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي 14 ديسمبر في 3 مواد
هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
دعاء الرزق في الصباح.. 4 آيات تنفي الفقر عن بيتك وبيوت الجيران
إلبسوا الشتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
رئيس لبنان: أبلغوا العالم بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتصميم رياضي فاخر.. سعر ومواصفات جينيسيس GV70 موديل 2025 في السعودية
تواصل جينيسيس GV70 موديل 2025 فرض حضورها كواحدة من أفخم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السعودية، بعدما جمعت بين تصميم انسيابي وتجهيزات عملية تعزز من مكانتها في فئة السيارات الفاخرة، مع طرحها بعدد من الفئات، وبسعر يبدأ من 243,805 ريال.

مواصفات رينو كوليوس 2026 الرياضية الجديدة .. صور
تقدم رينو كوليوس مجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية ضمن اصدارات 2026، حيث تواصل من تعزيز تواجدها عالميًا وسط الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

أسعار المستعمل .. إم جي 6 موديل 2024 كسر زيرو
يضم سوق السيارات المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع الإصدارات بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات.

5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه .. أسعار ومواصفات
يضم السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تختلف من ناحية عناصر التصميم والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات والناحية السعرية أيضًا.

الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
قدمت فولكس فاجن أول إطلالة واقعية لطرازها الكهربائي الجديد ID.Cross، والذي يمثل دخولا قويا إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية الصغيرة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

