أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتصميم رياضي فاخر.. سعر ومواصفات جينيسيس GV70 موديل 2025 في السعودية

تواصل جينيسيس GV70 موديل 2025 فرض حضورها كواحدة من أفخم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السعودية، بعدما جمعت بين تصميم انسيابي وتجهيزات عملية تعزز من مكانتها في فئة السيارات الفاخرة، مع طرحها بعدد من الفئات، وبسعر يبدأ من 243,805 ريال.

مواصفات رينو كوليوس 2026 الرياضية الجديدة .. صور

تقدم رينو كوليوس مجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية ضمن اصدارات 2026، حيث تواصل من تعزيز تواجدها عالميًا وسط الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

أسعار المستعمل .. إم جي 6 موديل 2024 كسر زيرو

يضم سوق السيارات المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع الإصدارات بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات.

5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه .. أسعار ومواصفات

يضم السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تختلف من ناحية عناصر التصميم والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات والناحية السعرية أيضًا.

الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026

قدمت فولكس فاجن أول إطلالة واقعية لطرازها الكهربائي الجديد ID.Cross، والذي يمثل دخولا قويا إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية الصغيرة.