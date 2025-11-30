5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه .. أسعار ومواصفات

يضم السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تختلف من ناحية عناصر التصميم والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات والناحية السعرية أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه

نيسان سنترا

تعمل السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899 ألف جنيه.

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، وتقدم بسعر يتراوح بين 929,990 جنيه، ومليون و40 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر 724,900 جنيه و 749,900 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شيري تيجو 4

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الأداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، بالإضافة إلى خيار اخر بمحرك تيربو بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 875,000 وصولاً إلى 980,000 جنيه.

فيات تيبو

زودت السيارة فيات تيبو بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و127 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار مانيوال، وتتراوح أسعار السيارة بين 694,900 جنيه، 794,900 جنيه.