انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا
ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها
علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
سامح يوسف: الروح والحب بين لاعبي الزمالك ينعكسان على الأداء والنتائج
جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة : على العالم ألا "يخاف" من إسرائيل
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
سعر جينيسيس GV80 موديل 2025 في السعودية.. صور

صبري طلبه

تعزز جينيسيس من تواجدها في السوق السعودي، بطرح عدد من سياراتها الشهيرة، منها النسخة GV80 موديل 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الفاخرة، مع أسعار تبدأ من 303,267 ريال، وصولاً إلى 403,277 ريال سعودي.

مواصفات جينيسيس GV80 موديل 2025

تأتي السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 بمحرك 4 سلندر بنزين تيربو، سعة 2500 سي سي، بقوة 304 حصانًا، و422 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتقدم بمحرك اخر توين تيربو، سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة 380 حصانًا، و530 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك هايبرد خفيف MHEV توين تيربو V6، بقوة 415 حصانًا، و549 نيوتن متر، سعة 3500 سي سي.

وتضم السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 تجهيزات متعددة منها، مقاعد كهربائية مع جلد نابا الفاخر، بالإضافة إلى دعم خصائص التدفئة والتبريد، إلى جانب ذاكرة وخاصية التدليك، ومقصورة عصرية تحتوي على عجلة قيادة مالتي فانكشن، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

كما تضم جينيسيس GV80 موديل 2025 مكيف هواء أوتوماتيك، ناقل سرعات عصري بلمسات يدوية بسيطة، نظام ترفيهي صوتي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت ومحدد سرعة، نظام تحديد المسار، رصد وتتبع النقاط العمياء، كاميرا محيطة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

أسعار جينيسيس GV80 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 303,267 ريال للفئة الأولى Premium، بينمت تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة Royal و Royal 7P بين 343,891 ريال و 356,828 ريال، أما عن الفئة الرابعة Platinum Coupe فقدمت بسعر 357,013، وتأتي الفئة الخامسة Royal Coupe بسعر 403,277 ريال سعودي.

