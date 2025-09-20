سعر جينيسيس GV80 موديل 2025 في السعودية.. صور

تعزز جينيسيس من تواجدها في السوق السعودي، بطرح عدد من سياراتها الشهيرة، منها النسخة GV80 موديل 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الفاخرة، مع أسعار تبدأ من 303,267 ريال، وصولاً إلى 403,277 ريال سعودي.

مواصفات جينيسيس GV80 موديل 2025

تأتي السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 بمحرك 4 سلندر بنزين تيربو، سعة 2500 سي سي، بقوة 304 حصانًا، و422 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جينيسيس GV80 موديل 2025

وتقدم بمحرك اخر توين تيربو، سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة 380 حصانًا، و530 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك هايبرد خفيف MHEV توين تيربو V6، بقوة 415 حصانًا، و549 نيوتن متر، سعة 3500 سي سي.

جينيسيس GV80 موديل 2025

وتضم السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 تجهيزات متعددة منها، مقاعد كهربائية مع جلد نابا الفاخر، بالإضافة إلى دعم خصائص التدفئة والتبريد، إلى جانب ذاكرة وخاصية التدليك، ومقصورة عصرية تحتوي على عجلة قيادة مالتي فانكشن، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

جينيسيس GV80 موديل 2025

كما تضم جينيسيس GV80 موديل 2025 مكيف هواء أوتوماتيك، ناقل سرعات عصري بلمسات يدوية بسيطة، نظام ترفيهي صوتي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت ومحدد سرعة، نظام تحديد المسار، رصد وتتبع النقاط العمياء، كاميرا محيطة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

جينيسيس GV80 موديل 2025

أسعار جينيسيس GV80 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 303,267 ريال للفئة الأولى Premium، بينمت تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة Royal و Royal 7P بين 343,891 ريال و 356,828 ريال، أما عن الفئة الرابعة Platinum Coupe فقدمت بسعر 357,013، وتأتي الفئة الخامسة Royal Coupe بسعر 403,277 ريال سعودي.