قصف مدرسة للنازحين بغزة يفاقم الكارثة الإنسانية وانهيار الأمن الغذائي

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الواقع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتدهور الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن نحو مليون و600 ألف فلسطيني يعانون حاليًا من فقدان الأمن الغذائي، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، أن شهود عيان أفادوا بسقوط عدد من الشهداء داخل مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة، بعد أن استهدفتها مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف، إلى جانب إطلاق نار مباشر على المبنى الذي يضم عائلات فقدت منازلها وتعيش في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني لم تتمكن في البداية من الوصول إلى المدرسة المستهدفة بسبب كثافة النيران الإسرائيلية، موضحًا أنه لم يُسمح لطواقم الإغاثة بالدخول إلا قبل دقائق قليلة، وذلك بعد تنسيق محدود مع الصليب الأحمر.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن المدرسة تقع خارج ما يُعرف بالمناطق الصفراء التي يسيطر عليها الاحتلال، إلا أن ذلك لم يمنع استهدافها أو عرقلة عمليات الإنقاذ، وهي سياسة تتكرر دون تقديم ذرائع واضحة من جانب الاحتلال.

وأوضح جبر أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن حفل زفاف كان يُقام داخل المدرسة لحظة القصف، ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون والنازحون في قطاع غزة، خاصة في ظل انهيار المنظومتين الغذائية والصحية.