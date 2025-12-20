قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد
سعر الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر
أوليكسي ميلنيك: الشعب الأوكراني يريد السلام وإنهاء الحرب
6 عبادات ثوابها عظيم أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تغفل عنها
صدمة للملايين حول العالم.. ترامب يعلّق قرعة الهجرة الأمريكية مؤقتا
بقوة 809 حصانًا.. تعديل خارق لـ BMW 8 كوبيه من G-POWER
ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟
القيادة المركزية الأمريكية تكشف دور الأردن في ضرب تنظيم داعش بسوريا
القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟
البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة مارمرقس والأنبا بيشوي في دبي
مصطفى بكري: قوات حرس الحدود تساهم في تأمين قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا: قواتنا نفذت 10 عمليات أدت لمقتـ.ل واعتقال 23 شخصا فى سوريا

قوات أمريكية
قوات أمريكية
محمود نوفل


نقلت قناة سي إن إن عن مسؤول أمريكي ان القوات الأمريكية نفذت مع قوات شريكة 10 عمليات أدت لمقتل و اعتقال نحو 23 شخصا فى سوريا منذ هجوم تدمر.


فيما قال مسؤول أمريكي لفوكس نيوز: الحكومة السورية نفذت 10 عمليات مشتركة في أنحاء سوريا منذ هجوم تدمر في 13 ديسمبر.

وفي وقت لاحق ؛ تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار، ، من جانب مسلح قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.


وقال مصدر أمني سوري - في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، بينما قُتل مطلق النار.


وأشار المصدر إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة، موضحا أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.
 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن منفذ الهجوم قرب مدينة تدمر لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة، و أن التحقيقات جارية للتأكد من صلته بتنظيم (داعش) الإرهابي أو حمله لفكر التنظيم.
 

وقال نور الدين إن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة للقوات الشريكة في التحالف الدولي حول معلومات أولية تشير إلى احتمال وقوع خرق أو هجمات من قبل تنظيم (داعش)، مشيرا إلى أن الهجوم وقع عند مدخل مقر محصن تابع لقيادة الأمن الداخلي بعد انتهاء جولة مشتركة بين الجانبين.
 

وأضاف: أن التحالف الدولي أعلن أن هناك جنديين قتلا إضافة إلى مترجم، وهناك إصابتان من طرف قوات الأمن الداخلي السورية التي استطاعت تحييد منفذ الهجوم.

سوريا قوات أمريكية تنظيم داعش الجيش السوري هجوم تدمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين 7

هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

اسعار الذهب

آخر تحديث| تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة .. عيار 21 بكام ؟

الاحتفال بالكريسماس

لو ناوي على السفر.. أفضل المدن عالميا للاحتفال بالكريسماس

بالصور

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد