english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سانا: قتلى وجرحي بقوات الأمن السورية والأمريكية نتيجة هجوم مسلح قرب تدمر

أ ش أ

تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار، اليوم /السبت/، من جانب مسلح قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.
وقال مصدر أمني سوري - في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، بينما قُتل مطلق النار.
وأشار المصدر إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة، موضحا أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن منفذ الهجوم قرب مدينة تدمر لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة، و أن التحقيقات جارية للتأكد من صلته بتنظيم (داعش) الإرهابي أو حمله لفكر التنظيم.
وقال نور الدين إن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة للقوات الشريكة في التحالف الدولي حول معلومات أولية تشير إلى احتمال وقوع خرق أو هجمات من قبل تنظيم (داعش)، مشيرا إلى أن الهجوم وقع عند مدخل مقر محصن تابع لقيادة الأمن الداخلي بعد انتهاء جولة مشتركة بين الجانبين.
وأضاف: أن التحالف الدولي أعلن أن هناك جنديين قتلا إضافة إلى مترجم، وهناك إصابتان من طرف قوات الأمن الداخلي السورية التي استطاعت تحييد منفذ الهجوم.

