راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

أسدل الستار على قصة الدكتور أبو الحسن رجب فكري حسن، أحد أبناء محافظة قنا، الذي أصيب بطلق ناري أثناء قيامه بأداء واجبه ضمن قافلة طبية بـ قرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا قبل 40 يوما من الآن، وذلك بعد الإعلان عن وفاته اليوم الجمعة، متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وفشلت كل المحاولات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء قنا؛ لإنقاذ حياة الطبيب الذي تدهورت حالته الصحية بصورة كبيرة نتيجة الرصاصة التي تلقاها، ورغم نقله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمين، لكنه فارق الحياة اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، متأثرا بإصابته.

وفاة الدكتور أبو الحسن رجب فكري

من جانبها نعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الدكتور أبو الحسن رجب فكري حسن الطبيب بمحافظة قنا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 40 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية هناك.

وقالت نقابة الأطباء، إنها إذ تنعى فقيدها، فإنها تؤكد أن رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه، وتجدد تعازيها الصادقة لأسرة الفقيد الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

وكان الطبيب الراحل قد أصيب بطلق ناري يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، أثناء تواجده ضمن قافلة طبية بمحافظة قنا، أثناء وقوع نزاع مسلح بين عائلتين في محيط مكان القافلة، حيث تعرض لإصابة بالغة، وتم نقله لاحقا إلى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج، قبل أن توافيه المنية متأثرا بإصابته.

من جانبها أصدرت نقابة أطباء قنا، بيانا، نعت فيه طبيبها شهيد الواجب الإنساني الدكتور أبو الحسن رجب، الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته، وذلك بعد شهر من محاولات إنقاذه إثر إصابته بطلق ناري طائش خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وأوضح بيان نقابة أطباء قنا، أن الطبيب الراحل جسّد أسمى معاني التضحية والإخلاص، حيث كان يؤدي رسالته السامية في خدمة المرضى والمحتاجين، قبل أن تداهمه يد الغدر وهو في ميدان العمل الإنساني.

وأضاف بيان نقابة أطباء قنا، ورغم الجهود الطبية المكثفة التي استمرت لأكثر من شهر، فارق الحياة متأثرًا بجراحه، تاركًا خلفه سيرة عطرة وذكرى خالدة في قلوب زملائه ومرضاه.

وتؤكد النقابة أن مجلسها كان بجوار الفقيد منذ لحظة إصابته وحتى رحيله، وأنها لن تنسى ما قدمه من عطاء، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان فريق من أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا، برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، توجه لمقر علاج الطبيب بالقاهرة لمتابعة حالته الصحية، وبرفقته الدكتور محمود عويس الأمين العام لنقابة قنا، الدكتور محمود عبدالمولى أمين الصندوق، الدكتور وليد أبوالعباس، الدكتور عبد العزيز طايع، والدكتور عمرو حامد.

قصة إصابة أبو الحسن بطلق ناري

وكانت نقابة الأطباء، أكدت حينها، بأن حادث الاعتداء على طبيب خلال مشاركته فى قافلة طبية بقنا، ليس مجرد واقعة عابرة، بل جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان، وجب أن يُحاسب مرتكبوها على الفور، فالاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه اعتداء سافر "لن تقبل النقابة بأي تهوين أو تبرير لمثل هذا الفعل الإجرامي".

وأوضح بيان النقابة، بأن نقابة أطباء مصر تتابع الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرّض له أحد الأطباء، أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، إثر إطلاق نار بين عائلتين أثناء وجود القافلة الطبية بالقرية، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري اخترق الكتف وأنسجة الرئة، دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى قنا العام، في حالة صحية خطيرة.

وأعربت نقابة أطباء مصر، عن استيائها الشديد من تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية دون توفير التأمين الكافي للطواقم الطبية، معتبرة ذلك إهمالا جسيما يستوجب المساءلة، إذ تنص القواعد المنظمة لعمل القوافل الطبية على ضرورة إخطار أربع جهات رسمية مسبقا وهي الإدارة العامة للقوافل بوزارة الصحة عبر القوائم الشهرية، ومديرية الأمن، وأقسام الشرطة المختصة، والحماية المدنية، لضمان سلامة المشاركين.

وأوضحت النقابة، بأن تكليف الأطباء بالمشاركة في القوافل لا يكون إلا بموجب خط سير رسمي وأمر تكليف معتمد، ولا يجوز بأي حال الاكتفاء بتكليف شفهي أو تليفوني، مشددة على ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا إلا بعد التأكد من تأمينها بالكامل من قبل الجهات المعنية، حرصا على سلامة الأطباء وسائر المشاركين من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وإداريين.

وأشار بيان نقابة أطباء مصر، حينها، إلى أنها وهي تتابع باهتمام بالغ الحالة الصحية للطبيب المصاب، فأنها تحمّل المسؤولية الكاملة لكل جهة قصّرت في واجبها بتأمين الأطباء أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية أعضائها وصون سلامتهم في كل موقع عمل، مؤكدة أنها "تتابع مع نقابة قنا الفرعية الحالة الصحية الطبيب للإطمئنان عليه، وتتمنى له الشفاء العاجل".

وطالبت نقابة الأطباء، بالقبض الفوري على المتهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة الشروع في القتل العمد لطبيب أثناء تأدية عمله.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشناـ فيما تبين حينها، أن الطبيب أبو الحسن رجب فكرى، طبيب نساء وتوليد، أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين في قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب بطلق نارى، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى السرادق المعد لقافلة طبية، واستقر بكتف الطبيب.