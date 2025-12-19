قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا

الدكتور أبو الحسن
الدكتور أبو الحسن
أحمد العيسوي

في مشهد يختلط فيه الحزن بالغضب، ودّعت الأوساط الطبية والشعبية بمحافظة قنا واحدًا من أنبل أطبائها وأكثرهم إخلاصًا، الدكتور أبو الحسن رجب، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش أثناء أدائه واجبه الإنساني ضمن قافلة طبية لخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجًا. لم يكن مجرد طبيب يؤدي عمله، بل كان رمزًا للعطاء والتفاني، وصوتًا للرحمة في أماكن كثيرًا ما تفتقر للخدمات الصحية الأساسية. وبرحيله، تُفتح من جديد جراح المجتمع حول خطورة السلاح المنفلت، وثمن الاستهتار بأرواح الأبرياء. 

تفاصيل الحادث.. رصاصة مجهولة تنهي مسيرة إنسانية

تعود وقائع الحادث الأليم إلى منتصف شهر نوفمبر الماضي، حين كان الدكتور أبو الحسن وهو طبيب نساء وتوليد يشارك في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا. وبينما كان يؤدي عمله في فحص المرضى وخدمتهم، انطلقت رصاصة طائشة مجهولة المصدر لتستقر في جسده، لتتحول لحظة العطاء إلى مأساة إنسانية كبرى.

جرى نقل الطبيب على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة، ليبدأ صراعًا مريرًا مع الإصابة استمر نحو 45 يومًا داخل غرف العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة. 

محاولات إنقاذ مكثفة ومتابعة وزارية

عقب الحادث، تابعت وزارة الصحة والسكان الحالة الصحية للطبيب المصاب باهتمام بالغ. ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة له على أعلى مستوى، مع نقله إلى معهد ناصر بالقاهرة فور استقرار حالته.

وخلال فترة العلاج، شهدت حالته بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أُعلن في وقت سابق عن نزع أنبوب التنفس الصناعي واستقرار حالته الحيوية نسبيًا، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متكامل. إلا أن المضاعفات الصحية كانت أقوى، لينتهي الصراع برحيله، تاركًا حسرة في قلوب الجميع.

حزن واسع في الوسط الطبي والشعبي

خيمت حالة من الحزن العميق على الأوساط الطبية بمحافظة قنا وخارجها، فور إعلان خبر الوفاة. ونعت نقابة الأطباء الدكتور أبو الحسن رجب ببالغ الأسى، مؤكدة أنه “شهيد الواجب”، وأنه قدم نموذجًا مشرفًا للطبيب المخلص الذي يضع حياة المرضى فوق كل اعتبار.

كما نعت إدارة مستشفى دشنا المركزي، وجميع العاملين بها من أطباء وإداريين وهيئة تمريض، الفقيد الراحل، واصفين إياه بالأخ والصديق وصاحب القلب الطيب، الذي لم يتأخر يومًا عن مساعدة زملائه أو مرضاه.

شهادات مؤثرة من الأصدقاء والزملاء

عبّر أصدقاء الطبيب الراحل عن صدمتهم وحزنهم بكلمات مؤثرة، حيث قال أحدهم: “الله يرحمه ويحسن إليه، وجع قلبنا والله، كان صديقًا محترمًا، صاحب أخلاق، لم يؤذِ أحدًا يومًا، ودائمًا كان جدعًا.”

وقال صديق آخر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور أبو الحسن رجب بعد إصابته بطلق ناري، رحمه الله وتقبله شهيدًا عنده.”

كما تقدّم أحد أصدقائه المقربين بالعزاء لأسرته وزملائه، مؤكدًا أن الفقيد كان قامة طبية وإنسانية عظيمة، أفنى عمره في خدمة المرضى، وأن سيرته ستظل شاهدًا على إخلاصه وشرف مهنته. 

مطالب مجتمعية بالتصدي لظاهرة الرصاص الطائش

أعاد رحيل الطبيب أبو الحسن رجب إلى الواجهة قضية خطيرة طالما حصدت أرواح الأبرياء، وهي ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات أو النزاعات. وطالب كثيرون بضرورة تشديد العقوبات وتكثيف الحملات الأمنية والتوعوية للحد من هذه الظاهرة، التي لا تفرق بين طبيب أو طفل أو عابر سبيل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تحركت سريعًا عقب الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

برحيل الدكتور أبو الحسن رجب، لا تفقد قنا طبيبًا فحسب، بل يفقد المجتمع إنسانًا نادرًا اختار طريق الخدمة دون انتظار مقابل. وسيبقى اسمه حاضرًا في قلوب مرضاه وزملائه، وستظل قصته جرس إنذار يدق بقوة في وجه الاستهتار بالأرواح.

الحادث رصاصة مجهولة المستشفى أبو الحسن الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف ينعى إماما وخطيبا بمديرية أوقاف الشرقية

دعاء صلاة المغرب

دعاء صلاة المغرب للفرج العاجل وقضاء الحوائج.. كلمات مستجابة لا تغفل عنها

أذكار المساء

أذكار المساء كما جاء عن النبي.. أدعية لحفظ النفس من كل مكروه والسكينة

بالصور

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد