المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
محافظات

نقابة أطباء قنا تثمن الجهود المبذولة مع الطبيب المصاب بطلق ناري في القافلة الطبية

يوسف رجب

أعلنت نقابة أطباء قنا، فى بيان رسمى، استمرار متابعتها حالة الطبيب المصاب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية ومع النقابة العامة للأطباء، مؤكدة استمرار مجلس النقابة في متابعة الحالة وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطبيب المصاب.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، إن أعضاء مجلس النقابة متواجدون على مدار الساعة بمستشفى قنا العام لمتابعة تطورات الحالة الصحية للطبيب والاطمئنان على تقديم كل ما يلزم من رعاية ودعم للطبيب.

وأكد الديب، أهمية توفير تأمين كامل للقوافل الطبية قبل خروجها، لضمان سلامة الأطباء وجميع المشاركين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ على الطبيب المصاب بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أطباء مصر جميعاً وهم يؤدون رسالتهم الإنسانية. 

وفي السياق نفسه، يتابع أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا الوضع عن قرب، ويمثلون حضوراً دائماً داخل المستشفى، واقفين على كل التفاصيل المتعلقة بحالة الطبيب المصاب، ومن بينهم: الدكتور محمود عويس الأمين العام، الدكتور محمود عبد المولى أمين الصندوق، الدكتور وليد أبو العباس، الدكتور عبد العزيز طايع، والدكتور عمرو حامد، لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

كما أشادت نقابة أطباء قنا، بالتحرك السريع والمتابعة المستمرة من النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام، والدكتور أبوبكر القاضي الأمين العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، تقديراً لدورهم الداعم ومتابعتهم المستمرة للحادث وحرصهم على حماية الأطباء في مواقع العمل المختلفة.

إشادة بدور وزارة الصحة

كما تُثمّن النقابة متابعة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وقيادات وزارة الصحة للحالة الصحية للطبيب المصاب، وتقديرها لجهود الوزارة في تقديم الدعم المباشر للطبيب والمتابعة المستمرة لحالته. 

قنا نقابة أطباء قنا قرية العطيات قافلة طبية وزراة الصحة

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

سوبر اليد

خالد فتحي يشكر اتحاد اليد الإماراتي ويهدي رئيسه درع نظيره المصري

منتخب هولندا

هولندا تتعادل 1-1 مع بولندا في تصفيات كأس العالم

سلة الاتحاد

الاتحاد السكندري يتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة بعد الفوز على سموحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد