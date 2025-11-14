نقابة أطباء قنا تثمن الجهود المبذولة مع الطبيب المصاب بطلق ناري في القافلة الطبية

أعلنت نقابة أطباء قنا، فى بيان رسمى، استمرار متابعتها حالة الطبيب المصاب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية ومع النقابة العامة للأطباء، مؤكدة استمرار مجلس النقابة في متابعة الحالة وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطبيب المصاب.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، إن أعضاء مجلس النقابة متواجدون على مدار الساعة بمستشفى قنا العام لمتابعة تطورات الحالة الصحية للطبيب والاطمئنان على تقديم كل ما يلزم من رعاية ودعم للطبيب.

وأكد الديب، أهمية توفير تأمين كامل للقوافل الطبية قبل خروجها، لضمان سلامة الأطباء وجميع المشاركين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ على الطبيب المصاب بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أطباء مصر جميعاً وهم يؤدون رسالتهم الإنسانية.

وفي السياق نفسه، يتابع أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا الوضع عن قرب، ويمثلون حضوراً دائماً داخل المستشفى، واقفين على كل التفاصيل المتعلقة بحالة الطبيب المصاب، ومن بينهم: الدكتور محمود عويس الأمين العام، الدكتور محمود عبد المولى أمين الصندوق، الدكتور وليد أبو العباس، الدكتور عبد العزيز طايع، والدكتور عمرو حامد، لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

كما أشادت نقابة أطباء قنا، بالتحرك السريع والمتابعة المستمرة من النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام، والدكتور أبوبكر القاضي الأمين العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، تقديراً لدورهم الداعم ومتابعتهم المستمرة للحادث وحرصهم على حماية الأطباء في مواقع العمل المختلفة.

إشادة بدور وزارة الصحة

كما تُثمّن النقابة متابعة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وقيادات وزارة الصحة للحالة الصحية للطبيب المصاب، وتقديرها لجهود الوزارة في تقديم الدعم المباشر للطبيب والمتابعة المستمرة لحالته.