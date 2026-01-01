مقتل شخصين في مواجهات بجنوب غرب إيران

أفادت وكالة أنباء فارس بمقتل شخصين يوم الخميس، في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن جنوب غرب إيران، وهما أول مدنيين يسقطان قتيلين منذ اندلاع مظاهرات احتجاجًا على غلاء المعيشة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مقتل شخصين في إيران

وقالت وكالة فارس: "بلغ عدد الضحايا في لوردجان اليوم شخصين"، وذلك بعد أن رصدت اشتباكات ورشقًا بالحجارة وأضرارًا في الممتلكات في المدينة الواقعة على بعد حوالي 650 كيلومترًا (400 ميل) جنوب طهران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مناطق جنوب غربي إيران، وسط أجواء من التوتر والاحتقان، تخللتها تحركات أمنية مكثفة ومحاولات لاحتواء الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن خلال الساعات الماضية.

وذكرت التقارير أن الاحتجاجات اندلعت على خلفيات متباينة، شملت مطالب معيشية واقتصادية، إلى جانب اعتراضات على سياسات محلية، قبل أن تتطور إلى صدامات مباشرة مع قوات الأمن، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين وإعادة السيطرة على الشوارع.