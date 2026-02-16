محمد عبد الجليل: الأهلي مع توروب بلا طعم ولا لون ولا ريحة

انتقد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي وطريقة إدارته للمباريات الأخيرة.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على ميجا اف ام: الاهلي مع توروب بلا طعم ولا لون ولا ريحة وهو اقل من مستوى الأهلي.

واضاف: الاهلي أكبر من ييس توروب ، ونتائج الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا سلبية.

وتابع: إدارة الأهلي الفنية بتضحك علي الجماهير بقالها ٤ سنين في اختيار المهاجم الأجنبي.

وواصل: معقولة محمود الخطيب مش عارف يجيب مهاجم قوي للأهلي ؟!.