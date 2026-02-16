خبير لوائح: الأهلي لن يحرم من جماهيره في الأدوار الإقصائية.. وسيتم توقيع عقوبة مالية فقط

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح العقوبة المتوقعة على جماهير الأهلي، عقب احداث الأمس أمام الجيش الملكي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وقال العمايرة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الاهلي لن يحرم من جماهيره في الأدوار الاقصائية ، وسيتم توقيع عقوبة مالية فقط



وأضاف: ما حدث بالأمس من جماهير الأهلي في مباراة الجيش الملكي هي الواقعه الأولى لهم وفي حال التكرار سيتم حرمان الاهلي من جماهيره

واختتم عامر العمايرة تصريحاته قائلا : القرار سيكون مباراتين حرمان من الجماهير مع ايقاف التنفيذ.