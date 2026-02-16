خبير تحكيمي : إدانة جماهير الأهلي لا يعني اللعب بدون جمهور

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي بيان ادانه الاتحاد الافريقي لجماهير الاهلي في مباراة الجيش الملكي .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي اكس : " الطبيعى أن أى أحداث بيتم تحويلها للجنة الانضباط ولو فيه إدانة مش معنى ده أن العقوبة هتكون لعب بدون جمهور القرار بيكون حسب الحالة والتقارير وتكرار المخالفة بدليل أن مباراة الشبية ويانج أفريكانز تم تحويلها إلى لجنة الانضباط وكانت غرامات مالية بسبب إلقاء زجاجات والليزر والشماريخ

أعرب الاتحاد الافريقي “كاف” عن استيائه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، والتي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها وسيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.