قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
2 مارس.. محاكمة سارة خليفة في اتهامها بتصوير شاب داخل غرفة نومها
الحسن يتوج بطلًا للدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق الملصق الرسمي للدورة الثانية لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

بوستر مهرجان العراق لسينما الشباب
بوستر مهرجان العراق لسينما الشباب
أحمد إبراهيم

أطلقت إدارة مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب الملصق الرسمي للدورة الثانية التي ستعقد في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمدة من ١ - ٤ أبريل المقبل إيذاناً بانطلاق العدّ التنازلي لاحتفالية سينمائية تضع الموهبة الشابة في صدارة المشهد وتفتح المجال أمام جيل جديد يكتب لغته الخاصة بالصورة.

يأتي إطلاق الملصق بوصفه إعلاناً عن دورة تُكرّس مفهوم (سينما الشباب الجديدة) التي لا تُصنع بالميزانيات الكبيرة بقدر ما تُصنع بالشغف وبالإيمان بالصورة وبالجرأة على الحلم، سينما تولد من أسئلة الجيل ومن حساسيته الجمالية ومن رغبته في أن يرى العالم بعدسته الخاصة.

الملصق الجديد لا يؤدي وظيفة إعلانية فحسب بل يشكل بياناً بصرياً مكثفاً يعكس رؤية المهرجان، يتوسط التصميم رمز الجائزة الرسمية (المسلة الذهبية) في إحالة إلى الإرث الحضاري العراقي بوصفه منبع الكتابة الأولى ومن هذا النقش القديم على الحجر تمتد الاستعارة نحو الكتابة بالكاميرا حيث تتحول العدسة إلى أداة نقش حديثة وتغدو الشاشة مساحة لتدوين الحكايات المعاصرة بلغة الضوء.

ويعتمد التصميم ألوان العلم العراقي الأربعة الأحمر والأبيض والأسود والأخضر في تكوين بصري يحتفي بالهوية الوطنية ويمنحها بعداً فنياً يحيل إلى طاقة الشباب وشغفهم ويستدعي عمق التجربة وواقعية السرد والأمل والتجدد الذي يحمله جيل صناع الأفلام فيما تتسع المساحة البيضاء لتجسد شاشة السينما الكبرى فضاءً مفتوحاً على الاحتمالات وقادراً على احتضان الحكايات القادمة من العراق والعالم.

وبهذا التوازن بين الرمز الوطني واللغة السينمائية المعاصرة يؤكد الملصق أن الدورة الثانية ليست تكراراً تنظيمياً بل محطة ترسيخ لهوية بصرية وفكرية تسعى إلى دعم المواهب الشابة ومنحها منصة حقيقية للعرض والحوار والتنافس.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة واسعة من صناع الأفلام الشباب، إلى جانب برنامج متنوع من العروض والندوات وورش العمل بما يعزز حضور بغداد والمحافظات العراقية كمراكز نابضة بالحراك السينمائي في موعد سيكون احتفالاً بالصورة والموهبة والجيل الذي يصنع السينما الجديدة بثقة وإبداع.

مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب مهرجان العراق السينمائي العراق السينمائي أفلام الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

مورينيو

قبل موقعة دوري الأبطال.. مورينيو يحذر لاعبي بنفيكا من ثأر ريال مدريد

الكاف

كاف يُكافئ الأهلي بعد تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هياخد كام؟

امام عاشور

نجم الأهلي السابق : توروب أخطأ بإشراك امام عاشور امام الجيش علي حساب اللاعبين الملتزمين

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد