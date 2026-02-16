إطلاق الملصق الرسمي للدورة الثانية لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

أطلقت إدارة مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب الملصق الرسمي للدورة الثانية التي ستعقد في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمدة من ١ - ٤ أبريل المقبل إيذاناً بانطلاق العدّ التنازلي لاحتفالية سينمائية تضع الموهبة الشابة في صدارة المشهد وتفتح المجال أمام جيل جديد يكتب لغته الخاصة بالصورة.

يأتي إطلاق الملصق بوصفه إعلاناً عن دورة تُكرّس مفهوم (سينما الشباب الجديدة) التي لا تُصنع بالميزانيات الكبيرة بقدر ما تُصنع بالشغف وبالإيمان بالصورة وبالجرأة على الحلم، سينما تولد من أسئلة الجيل ومن حساسيته الجمالية ومن رغبته في أن يرى العالم بعدسته الخاصة.

الملصق الجديد لا يؤدي وظيفة إعلانية فحسب بل يشكل بياناً بصرياً مكثفاً يعكس رؤية المهرجان، يتوسط التصميم رمز الجائزة الرسمية (المسلة الذهبية) في إحالة إلى الإرث الحضاري العراقي بوصفه منبع الكتابة الأولى ومن هذا النقش القديم على الحجر تمتد الاستعارة نحو الكتابة بالكاميرا حيث تتحول العدسة إلى أداة نقش حديثة وتغدو الشاشة مساحة لتدوين الحكايات المعاصرة بلغة الضوء.

ويعتمد التصميم ألوان العلم العراقي الأربعة الأحمر والأبيض والأسود والأخضر في تكوين بصري يحتفي بالهوية الوطنية ويمنحها بعداً فنياً يحيل إلى طاقة الشباب وشغفهم ويستدعي عمق التجربة وواقعية السرد والأمل والتجدد الذي يحمله جيل صناع الأفلام فيما تتسع المساحة البيضاء لتجسد شاشة السينما الكبرى فضاءً مفتوحاً على الاحتمالات وقادراً على احتضان الحكايات القادمة من العراق والعالم.

وبهذا التوازن بين الرمز الوطني واللغة السينمائية المعاصرة يؤكد الملصق أن الدورة الثانية ليست تكراراً تنظيمياً بل محطة ترسيخ لهوية بصرية وفكرية تسعى إلى دعم المواهب الشابة ومنحها منصة حقيقية للعرض والحوار والتنافس.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة واسعة من صناع الأفلام الشباب، إلى جانب برنامج متنوع من العروض والندوات وورش العمل بما يعزز حضور بغداد والمحافظات العراقية كمراكز نابضة بالحراك السينمائي في موعد سيكون احتفالاً بالصورة والموهبة والجيل الذي يصنع السينما الجديدة بثقة وإبداع.