قبل إذاعته في رمضان.. «نجوم إف إم» تحتفل بـ«الفهلوي» لـ أحمد عز

احتفلت إذاعة «نجوم إف إم»، بالمسلسل الإذاعي «الفهلوي»، من بطولة النجم أحمد عز، والفنانين: شيماء سيف، وهنادي مهنا، وميشيل ميلاد، ومحمود فايز، ويذاع في شهر رمضان 2026.

وحضر الاحتفال، هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «النيل للإنتاج الإذاعي»، ويذاع مسلسل «الفهلوي» يوميًا في رمضان على إذاعة «نجوم إف إم» من الساعة 4:35 لـ4:50 مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول (عصمت جاب الله) المحامي الذي هرب إلى القاهرة خوفًا من ملاحقة أهل موكله الذي تسبب في إعدامه بدلًا من براءته، وفي القاهرة يلتقي “شهد” التي تغيّر حياته رأسًا على عقب وتورطه في كوارث لا يستطيع مواجهتها بفهلوته.