مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقنا

لقيت شقيقتان صغيرتان مصرعهما أسفل منزلهما المنهار بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل فوقهم عدد من الأشخاص، نتج عنه مصرع صغيرتين أسفل العقار المنهار.





ودفعت إدارة الحماية المدنية، بفريق لانتشال جثمانى الشقيقتان من أسفل العقار، وتمكنت من استخراجها وإيداعهما مشرحة مستشفى قوص المركزى.

وتبين من المعاينة الأولية، للمنزل المنهار مصرع رنا محمد ابراهيم ١٢ أعوام، وشقيقتها ريناد ١٠ أعوام، وجرى البحث عن أى مفقودين آخرين.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.